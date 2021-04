“Luis Miguel, la serie” ha causado gran revuelo con su segunda temporada y el capítulo tres ha sacado chispas. En este episodio se mostró una nueva relación amorosa de ‘El sol’ con una joven llamada ´Paola Moreno’ e inmediatamente todos los fanáticos del cantante señalaron que aquel personaje estaba representando a Patricia Manterola.

Si bien el nombre de la integrante del grupo Garibaldi no es revelado en la serie, algunas pistas confirmarían que se trataría de Manterola y uno de los comentarios que se dan es cuando Alejandro le pregunta a su hermano por su actual conquista y dice: “¿cómo vas con esta vieja… ‘everybody loves banana’?”, que es un verso de “Banana”, un popular tema de la agrupación mexicana.

Ante estas insinuaciones, la también actriz salió al frente y a través de sus redes sociales reveló las imprecisiones que se han dado en el tercer capítulo de “Luis Miguel, la serie”.

Fátima Molina se ha puesto en los zapatos de Daisy Fuentes, la novia de Luis Miguel y también fue pareja de Cristian Castro en los años 90 (Foto: Netflix)

¿QUÉ HA DICHO PATY MANTEROLA SOBRE LUIS MIGUEL LA SERIE?

Patricia Manterola publicó en su cuenta de Instagram un largo comunicado expresando que el personaje “Paola Moreno” -basado en ella y que apareció en el más reciente capítulo de “Luis Miguel: La Serie” en Netflix, interpretado por Fátima Molina– es completamente distinto en personalidad y acciones, algo que le molestó y que vio necesario exponer detalladamente.

“Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado; La serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba “Everybody loves banana” y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi”.

Manterola fue enfática al puntualizar que “categóricamente les digo que el personaje que presentan en la serie, si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida”.

Patricia Manterola también comentó que la situación es muy diferente a lo que se ha mostrado en la serie, ya que ella asegura que jamás tuvo una relación con Luis Miguel y mucho menos hizo insinuaciones para que no vea a su hija.

“Quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él (Luis Miguel) en un estudio de grabación, ni que me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado”.

Luis Miguel, Cristian Castro y Daisy Fuentes estuvieron envueltos en un triangulo amoroso (Foto: Netflix)

La postura de Paty Manterola con respecto al tratamiento de su persona en “Luis Miguel: La Serie” se une a la de otros famosos como Roberto Palazuelos, Jorge Van Rankin y Héctor Suárez Gomís, quienes han dicho que mucho de lo contado en los capítulos es inexacto.