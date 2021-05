Luisito Comunica es uno de los youtubers más populares de Latinoamérica, pues actualmente tiene 36.3 millones de seguidores en la plataforma de videos. De acuerdo a Social Blade, tiene el segundo canal de YouTube con más suscriptores en México, solo atrás de Badabun, y está entre los 100 con más suscriptores de todo YouTube.

El éxito de su canal se debe a su constancia, ya que lleva lanzando vídeos en YouTube desde 2007, pero no triunfó a la primera. Luisito Comunica ha pasado varias pruebas hasta encontrar el éxito en esta plataforma, donde cuenta sus experiencias y sus viajes alrededor del mundo.

El youtuber nacido en Puebla, México, ahora es una celebridad de internet. Además, se ha convertido en un empresario y actor mexicano gracias a su popularidad. Sin embargo, llegar a la cima del éxito no ha sido fácil, ya que Luis Arturo Villar ha trabajado en un sinfín de cosas antes de convertirse en un rostro conocido. Aquí te contamos los detalles.

LUISITO COMUNICA: CUANDO TRABAJÓ COMO SASTRE Y MAESTRO DE INGLÉS

Durante el programa de Yordi Rosado en YouTube, Luisito Comunica contó los trabajos que ejerció antes de convertirse en una celebridad de internet. Fue así que recordó la vez que fue ayudante de sastre y maestro.

“Yo desde chavillo, 14-15 años, trabajaba en la sastrería de mi papá y de mi abuelo. (…) Me pagaban 50 pesos el día, que estaba de huevos, muy buen dinero. Estaba padrísimo porque dependía de mí cuántos días a la semana ir a trabajar”, recordó el creador de contenidos.

“Otros trabajos que llegué a tener... No es como que empecé con YouTube y ya, obviamente fue un proceso. Yo empecé con YouTube a los 19, cuando iba en la universidad: subía mis tareas, mis trabajos y me empecé a dar cuenta que gente externa a mí lo veía”, agregó.

Luisito también recordó que se desempeñó como maestro durante dos años en una escuela de niños expulsados. El famoso youtuber enseñó inglés y otras materias para jóvenes.

“Yo era el maestro más alivianado, pero no que me valiera, porque cuando se querían pasar de lanza les ponía su cero. Me pasó alguna una vez que en mi cara estaban copiándose la tarea, entonces fue así de: ‘Sí soy buen pedo, pero tampoco mames’. Entonces fui maestro y es chistoso porque entré a esa escuela siendo maestro de inglés”, le contó a Yordi Rosado.

De acuerdo a su testimonio, Luisito entró a la institución educativa porque necesitaban un suplente y una señora que había sido su maestra antes le propuso reemplazar a un profesor.

“Fui a reemplazarlo y a la mera hora renunció el profe, y me dijeron de: ‘¿Quieres quedarte con el puesto de maestro de inglés?’. Y yo: ‘Sí, yes of course’”, recordó Luisito.

“Yo daba las básicas: cívicas, inglés, un taller disque de teatro, geografía, un tiempo también di historia, español - y todas las que iban de español, que si gramática y esas madres -, e informática”, explicó.

Ahora, Luisito Comunica es uno de los youtubers más importantes de México y Latinoamérica. Sin duda, su camino a la fama no ha sido fácil ya que poco a poco fue capturando seguidores y ganándose el cariño del público.