El mundo del entretenimiento está lleno de talento joven y prometedor, y uno de esos nombres que está ganando reconocimiento rápidamente es el de Lukas Urkijo, un actor colombiano que ha estado conquistando corazones con su actuación en “Minas de pasión”, un nuevo melodrama de TelevisaUnivision. A pesar de su corta edad, ha demostrado ser una verdadera estrella en ascenso, y estamos seguros de que seguirá acumulando importantes papeles en la televisión y el cine en los años venideros.

El papel más reciente de Urkijo ha sido interpretar la versión juvenil de Gael Sánchez en la telenovela. Su personaje es el hijo de El Tigre y hermano de Zaira, así como hermano de Emilia Sánchez.

Es importante destacar que en la serie, el personaje de Gael Sánchez experimenta una evolución a lo largo del tiempo. La versión adulta de Gael es interpretada por el talentoso actor Edward Castillo, quien da vida al personaje en su fase más madura.

Aunque su carrera apenas está despegando, Lukas Urkijo ya ha demostrado ser un talento prometedor y versátil en el mundo de la actuación. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre él.

1. ¿QUIÉN ES LUKAS URKIJO?

Lukas Urkijo es un actor e influencer colombiano que ha participado en diversos proyectos televisivos como “Minas de pasión” y “El amor invencible”.

Nació el 7 de febrero de 2008. Lo que significa que su signo zodiacal es acuario. Sus padres se llaman Adriana López y Mauro Urquijo. Mientras que su madre suele aparecer en sus videos o fotos en redes sociales, su padre no ha sido visto por su público, ya que sus progenitores se divorciaron hace varios años.

2. DATOS DE LUKAS URKIJO

Nombre completo: Lukas Urquijo López.

Lukas Urquijo López. Apodo: Lukas Urkijo

Lukas Urkijo Cumpleaños: 7 de febrero.

7 de febrero. Año de nacimiento: 2008.

2008. Edad: 15 años.

15 años. Lugar de nacimiento: Colombia.

Colombia. Nacionalidad: Colombiano

Colombiano Signo Zodiacal: Acuario

Acuario Padres: Adriana López y Mauro Urquijo

Adriana López y Mauro Urquijo Instagram: @lukas.urkijo

TikTok: @Lukas urkijo

YouTube: @LukitasUrkijo

3. CASI NO TIENE ACENTO COLOMBIANO

A pesar de haber nacido en Colombia, Lukas Urkijo apenas muestra el acento colombiano en su habla, lo cual se debe a su residencia en México desde alrededor de 2016. Su presencia en el país azteca se debe principalmente a que la mayoría de sus proyectos se graban allí.

4. SU DEBUT EN LA TELEVISIÓN

Lukas Urkijo empezó a actuar a los ocho años con comerciales de televisión. Sin embargo, su primer papel en una serie de televisión fue en “Los elegidos”, que se estrenó en 2019, donde interpretó el papel de Beto.

Lukas Urkijo junto al reparto de "Los elegidos" en el estreno de la serie (Foto: Lukas Urkijo / Instagram)

Ese mismo año, asumió el papel de Camilo Robles en “De brutas, nada”. Posteriormente, formó parte de proyectos como “Malverde: el santo patrón”, “El rey: Vicente Fernández” y “El amor invencible”.

5. ES MUY ACTIVO EN TIKTOK

Lukas Urkijo también es activo en redes sociales, especialmente en TikTok, donde cuelga divertidos videos y momentos de su día a día. El joven actor confesó que disfruta mucho grabar contenido para sus seguidores.

“Me gusta mucho hacer contenido. Tal vez no subo tanto, pero créanme que me gusta mucho. Con hacer contenido me refiero a grabar, tomarme fotos y editar”, confesó a sus seguidores en uno de sus videos de YouTube.

6. ES AMIGO DEL PROTAGONISTA DE “ONE PIECE”

Es interesante notar que Iñaki Godoy, quien interpreta a Monkey D. Luffy en el live-action de “One Piece”, es amigo de la infancia de Lukas Urkijo. Esto resulta irónico, dado que Lukas es un fanático del anime, y su serie favorita es “Naruto”. ¿Quizás también lo veremos en una adaptación en el futuro?

Lukas Urkijo junto a su hermano Gregorio y su amigo Iñaki Godoy cuando eran niños (Foto: Lukas Urkijo / Instagram)

7. SU HERMANO PARECE SU GEMELO

Lukas Urkijo tiene un hermano mayor llamado Gregorio Urquijo, quien le lleva una diferencia de cuatro años en edad. La similitud física entre los dos es tan sorprendente que a menudo se les confunde como gemelos.

A lo largo de los años, su parecido ha sido motivo de asombro para quienes los conocen, ya que comparten rasgos faciales y gestos que hacen que resulte difícil distinguirlos a simple vista. Su estrecha relación y su semejanza física han contribuido a fortalecer su vínculo como hermanos.

7. NO SOPORTA LA COMIDA PICANTE

En su canal de YouTube, Lukas Urkijo ha compartido una confesión interesante: no es un gran fanático de la comida picante. Esto ha supuesto un desafío para él, especialmente teniendo en cuenta que vive en México, un país conocido por su cocina rica en chiles y especias, desde hace varios años.

8. ¿LUKAS URKIJO TIENE NOVIA?

Hasta el momento, no se conoce públicamente si Lukas Urkijo tiene novia. En noviembre de 2022, él mismo aseguró que estaba soltero, ya que recibió varias preguntas al respecto por parte de sus seguidoras a través de su cuenta de Instagram.

9. SUS ANIMALES FAVORITOS SON LOS GATOS

Lukas Urkijo ha compartido que sus animales favoritos son los gatos, ya que los considera criaturas extremadamente tiernas y adorables. Además, es dueño de un gato llamado Eloy, quien a menudo hace apariciones frecuentes en sus redes sociales.

10. FOTOS DE LUKAS URKIJO

Lukas Urkijo en los Kid's Choice Awards edición México (Foto: Lukas Urkijo / Instagram)