Lydia Bosch es una actriz española que protagoniza la serie “Mía es la venganza”, la apuesta de Telecinco para consolidar su audiencia durante las tardes desde el lunes 12 de junio. La intérprete ha contado detalles de la agotadora jornada de grabaciones de la producción televisiva. También ha hablado de su salud. MAG te cuenta la enfermedad con la que ha luchado la artista desde 2020.

Las apuestas de la celebridad siempre buscan ir más allá de los éxitos que marcaron su carrera, “Médico de familia” y “Motivos personales”. En “Mía es la venganza”, Bosch lo ha dejado todo para interpretar a Sonia Hidalgo.

“Siempre está a punto de saltar al abismo emocionalmente. (...)Yo no me llevo el personaje a casa, pero si lloro o si paso un ataque de ansiedad, sí que me voy a casa con dolor de cabeza”, le dijo la actriz de 59 años a Emma García en el programa “Fiesta”.

El estrés del rodaje también le afectó de otras formas: “noté que los dedos se me montaban, el ojo se paraba o tenía taquicardias”. Por ello, toda la carga física y emocional de las filmaciones debió canalizarlas por otro lado, ya que ella fue diagnosticada de una grave enfermedad años atrás.

La actriz española celebró sus 59 años en 2022 (Foto: Lydia Bosch / Instagram)

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD DE LYDIA BOSCH?

Lydia Bosch fue diagnosticada de cáncer de piel y compartió su enfermedad el 26 de noviembre de ese año, el día de su cumpleaños, a través de una publicación en Instagram, donde aseguró que se cuidaría más y que, por fortuna, su condición no era tan grave.

“A través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo. Es un tipo de cáncer de piel, pero, aunque la palabra asuste mucho, no es un cáncer peligroso porque no afecta a ningún órgano vital”, explicó en su cuenta oficial.

Bosch agregó que había “comprado todas las papeletas para tenerlo” porque “el principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol”. Y, según su testimonio, desde la adolescencia ha acumulado el sol en su piel de manera desmesurada.

“Tenemos que tomar conciencia y hacernos revisiones también de la piel anualmente para evitar males mayores, y coger el hábito de ponernos protección solar diariamente”, escribió en su extenso mensaje.

OTRAS DOLENCIAS DE LYDIA BOSCH

Durante la pandemia, Lydia Bosch también se vio afectada por el coronavirus, por lo que padeció de alopecia como una de las secuelas de la enfermedad. La caída de cabello hizo que cambiara su look de manera radical, pero con una sonrisa en el rostro, porque se trataba de una vuelta de tuerca a la situación.

“Por temas de covid y por cosas de esas, y de estrés, pues el pelo se empezó como a caer, a estar mal. Y he cortado por lo sano. Una nueva etapa”, contó la artista en sus redes sociales durante 2022.

En enero de dicho año, además, Bosch dijo que notó la presencia de un bulto en la muñeca, que resultó ser un bloqueo en la articulación por un mal movimiento, de acuerdo al diagnóstico de su fisioterapeuta.

“Y, cuando eso sucede, la defensa natural del cuerpo es crear una inflamación. Ha empezado a manipularla y voilá, me ha dejado como nueva ¡Qué sería de mí sin ti, David! Gracias por cuidarme”, manifestó la artista.