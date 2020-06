Magaly Medina se refirió a los ataques cibernéticos que viene recibiendo luego que la periodista expuso denuncias contra el actor Andrés Wiese. Según señaló la mujer de prensa, el grupo “Beba Army” publicó sus datos personales en redes sociales, incluyendo su número telefónico.

“Han difundido mi número telefónico y he recibido varias llamadas durante el día, pese a que hay una persona bloqueando todos esos números telefónicos. También tengo mensajes de WhatsApp segundo tras segundo, eso es una invasión a mi privacía que yo no conciento y ni concentiré”, denunció la conductora de “Magaly TV: La Firme” en su programa.

“También alientan a sus seguidores a bombardear de insultos e ir a visitar la casa de mi hijo y mi propia casa. Por si acaso en mi casa hay seguridad y esto puede terminar en tragedia, con gente delincuencial hay órdenes de que ellos disparen... Si vas a mi casa, amenazas a mi seguridad y la de mi familia vas a recibir lo que te mereces”, agregó.

Además, Medina señaló que su abogado tomará acciones legales contra el grupo “Beba Army” para proteger su vida y la de su familia.

“Mañana mi abogado estará poniendo toda esta denuncia con las pruebas que tenemos para que la Fiscalía actúe porque yo creo que estos delitos no pueden ser impunes. No imagino que la ley no garantice la seguridad de las personas cuando tenemos a un montón de jóvenes irresponsables que creen que están haciendo justicia”, sentenció.

Magaly Medina sobre la ‘Beba Army’: “Cuando la justicia los llame espero que no se pongan a llorar”. (Video: ATV)

