La presentadora de televisión Magaly Medina arremetió en contra de la relación entre Alondra García y Paolo Guerrero. Las duras críticas se dieron luego que el seleccionado afirmara en una transmisión en vivo con su colega Jefferson Farfán, que no estaría con la actriz si es que ella tuviera que protagonizar escenas de besos.

“No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de besos, ahorita yo no tendría que estar con ella (...) Yo no podría soportarlo”, señaló el futbolista. En tanto, al ser consultada sobre el mismo punto, la respuesta de García Miró fue que priorizaba su relación a un papel de actuación.

Por su lado, Magaly Medina no se guardó nada y cuestionó el que “pareciera que las mujeres que están a su lado tienen que pasar una serie de pruebas, un proceso, a ver si las oficializan y las llevan al altar. Tienen que hacer su méritos”.

Medina señaló que si ella estaría en el lugar de Alondra García Miró se sentiría un “objeto, un pedazo de papel”. Es así que Magaly Medina tildó a Paolo Guerrero de machista. “Paolo acepta que es un macho, que no es tipo moderno... Una mujer empoderada de hoy no podría tolerar estas declaraciones”, afirmó.

“Para un machita siempre tiene que haber alguien con alma de geisha, definitivamente Alondra no se quiere mucho, no se valora tanto. En la novela que ella protagoniza no van a haber escenas de besos”, criticó.

