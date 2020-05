La periodista Magaly Medina se refirió a la muerte de la hermana menor de Gisela Valcárcel en la reciente edición de su programa y dedicó unas palabras a quien calificó su “enemiga televisiva”.

“Hay una noticia que ha sido muy triste. Entiendo que ella ha sido mi enemiga televisiva, porque tampoco es mi amiga... Todas las personas que critico acá no las conozco y no son amigos míos, pero quiero darle el más sentido pésame y decirle a Gisela Valcárcel que cuánto sentimos la pérdida tan dolorosa que ha sufrido hoy día por la muerte de su hermana menor después de una larga enfermedad", expresó Medina al inicio de “Magaly TV: La firme”.

“Sabemos que Gisela era muy unida a sus hermanas y sobretodo de esta hermana que se encargó de cuidar a Ethel (Pozo) mientras ella se dedicaba a trabajar... Yo no sé lo que es perder a un hermano, pero supongo que el dolor debe ser grande cuando uno es muy unida a los hermanos”, agregó Magaly.

Magaly Medina envía sentido mensaje a Gisela Valcárcel. (Video: ATV)

La hermana menor de Valcárcel falleció este 7 de mayo, así lo dio a conocer la conductora Ethel Pozo en sus redes sociales, quien se despidió de su tía con una carta abierta.

“Siempre fuiste mi tía adorada. Me cuidaste desde chiquita cuando mi mamá tenía que salir a trabajar. Tú me llevabas al colegio, me bañabas, me peinabas y claro, me engrías con tu comida. Nos hicimos como tú decías, más que tía y sobrina: amigas. Te amo desde siempre y nunca imaginé la vida sin ti. Te debo tantas cosas tía Marthita”, escribió la presentadora de América TV.

