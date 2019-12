“Discrepo abiertamente con todo aquel que dice ‘si lo haces, hazlo bien'”, comentó Magaly Medina en su programa de televisión.

Medina se mostró indignada por las palabra de Milagros Leiva sobre las disculpas de Pedro Gallese. “Es es la mentalidad que debemos de descartar de una vez por todas. Como líderes de opinión no podemos estar diciendo eso a las mujeres”, mencionó.

Más temprano, Milagros Leiva comentó en su programa de televisión: “Si estás con tu enamorada y le vas a sacar la vuelta por ser desleal y mentiroso. Ahora, si lo haces, hazlo bien, pues. Que no se entere. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero el tonto de Gallese cree que con su gorrita Magaly ya estaba detrás de él. Yo no perdonaría. Imagínense que el ‘ampay’ de tu esposo salga en horario primetime”.

Las declaraciones del Leiva generó polémica en redes sociales y varios internautas se mostraron en contra. “Una mujer no puede opinar así”, “O sea que mejor saber engañar”, “No puedo creer que alguien puedan pensar de esa manera”, fueron algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Facebook.

Magaly Medina arremetió contra Milagros Leiva. (ATV)