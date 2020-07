Luego que Magaly Medina prefirió no entrar en detalles sobre la reciente salida que tuvo su esposo, el abogado Alfredo Zambrano, en plena cuarentena, la exconductora Tilsa Lozano publicó un mensaje en Instagram, donde claramente le envió una indirecta a su enemiga televisiva.

“¿Y ahora? Credibilidad cero. ¿Ahora sí existe la privacidad? ¡Que pase la mentirosa!”, escribió Lozano a través de un Instagram Storie.

Ante esta malintencionada indirecta, Medina no se quedó de brazos cruzados y decidió responderle a Lozano en la reciente edición de su programa en ATV, donde recalcó que no está acostumbrada a ventilar su vida privada en televisión nacional y mucho menos por dinero.

“A mí me pueden decir de todo, menos mentirosa. Bastante ya hice en sacar a alguien cercano a mí al aire, pero lo saco porque aquí nadie tiene corona. Y si alguien es tan irresponsable de ir a saludar a un amigo en plena cuarentena, esa persona debe responder por sus actos. Yo no les voy a contar acá lo que le diré a mi marido en privado”, señaló.

“No voy a ventilar los trapos sucios de mi casa frente a cámaras... Hay algunos que sí lo hacen, por ejemplo ella (por Tilsa Lozano), que ventiló todo y encima por plata. Yo no tengo esas costumbres y no iría nunca a ‘El valor de la verdad’. Para ella la privacidad tiene precio, para mí no. No se acuerda los titulares de ‘la amante que salió de las sombras’, cosa que la Tili sí lo hizo. Para ella la privacidad tiene un precio, para mí no”, añadió Medina.

Magaly recordó el pasado de Tilsa en ‘El valor de la verdad', donde ganó una fuerte suma de dinero al revelar que tuvo una relación con el futbolista Juan Manuel Vargas.

“De cuando usted tiene autoridad moral para decirme a mí, lo que yo como esposa voy hacer en el interior de mi matrimonio. Con qué autoridad moral viene a decirme a mí lo que haré en mi matrimonio. No tengo porqué darle explicaciones a Tilsa ni a ninguna bataclana. Nunca he necesitado que me paguen plata para hablar de mis cochinadas privadas. En cambio ella para llorar por alguien que nunca la oficializó tuvo que llorar en un sillón rojo... tuvo que conformarse con la plata que le dieron en ‘El valor de la verdad'”, sentenció.

“No hagas que te recuerde todo tu pasado porque te lo saco ahora, no tienes autoridad moral para decirme absolutamente nada. Mis trapos sucios los seguiré lavando en casa... ella nunca podrá decir que fue la oficial del ‘Loco’ Vargas. Así que encárgate de tus problemas de amante, que yo me encargo de mis problemas de esposa. Hay hombres que se sienten orgullosos de algunas mujeres, y otros que no se sienten tan orgullosos de algunas otras”, concluyó Medina.

Magaly Medina le recuerda a Tilsa Lozano la verdadera razón por la que JMV no la quiso oficializar

