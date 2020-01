Juliana Oxenford reveló detalles poco conocidos de su matrimonio con el publicista Milovan Radovic. Como se recuerda, la pareja se casó hace menos de dos años.

“En un momento yo le planteo el deseo de ser mamá y le digo que esto para mí es no negociable: mamá voy hacer contigo o quien sea”, señaló Juliana Oxenford al comentar la relación con su pareja.

Milovan Radovic respondió que no deseaba convertirse en padre, según dijo la periodista.

“Mira, Juliana, la verdad es que no me veo como padre y no sé si está dentro de mis planes”, manifestó Oxenford. “Le dije está bien y que cada uno siga con su vida”, añadió.

La periodista indicó que estuvieron separados 3 meses y que fue una “separación tranquila y sin problemas”. Asimismo, contó que fue “muy emocionante” tener a su hija y fue toda una aventura vivir en familia.

Como se recuerda, Juliana Oxenford contrajo nupcias con Milovan Radovic en una ceremonia íntima a la que solo asistieron familiares y amigos el 28 de diciembre del 2018.