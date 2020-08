Maite Perroni es en la actualidad una de las actrices que goza de gran popularidad debido a su rol protagónico en “Oscuro deseo” , una serie erótica con tintes policíacos, que ha cautivado al público desde el primer momento. Pese a que muchos conocen la carrera y algunos pasajes de su vida, hay quienes no sabían que estuvo a punto de casarse cuando tenía 23 años.

La también cantante, quien se hizo famosa en “Rebelde” , contó en una entrevista al canal de YouTube de Lourdes Stephen las razones que la llevaron a dejar a su novio en el altar y por qué se autocalificó como la “novia fugitiva”.

Maite contó que a raíz de su decisión aprendió a valorar muchas cosas (Foto: Maite Perroni / Instagram)

“ERA MUY JOVEN”

La exintegrante de RBD dijo que a pesar de que todo estaba listo para que dé el sí a su entonces pareja, decidió “plantarlo” en la iglesia. ¿La razón? Se dio cuenta de que era muy joven para dar ese paso tan importante en su vida.

“A mí el matrimonio me dio igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa. Y dije: ‘No me caso’. O sea que ya a mí, eso se me quitó”, señaló ante la sorpresa de su entrevistadora.

Maite indicó que el matrimonio no garantiza nada (Foto: Maite Perroni / Instagram)

NO SE ARREPIENTE

Perroni manifestó que no se arrepiente de su decisión porque la ayudó a darse cuenta de las cosas importante en una relación.

“No me casé y no me arrepiento ni un segundo. ¡Te lo juro! Estuvo perfecto. Me di cuenta en ese momento que para estar con alguien, realmente no tenía que seguir el protocolo de: me tengo que casar y tengo que hacer lo que se dice que se tiene que hacer porque realmente me di cuenta que lo más importante era encontrar a esa persona con quien tuvieras lo esencial de la relación y el amor”, manifestó.

Añadió que no haberse casado fue un “proceso personal” y no critica su comportamiento de aquella época. “Me dije: ‘No necesito todo esto paras saber que estoy con alguien de verdad. Tenía todo esto y no era sano ni bueno”.

RELACIÓN CON KOKO STAMBUK

Actualmente, Maite Perroni tiene una relación estable de hace varios años con Koko Stambuk . Ellos se conocieron en 2013 cuando el músico, productor y compositor chileno fue el encargado de producir el álbum “Eclipse de luna” de la ex RBD. Un par de meses después de grabar el disco comenzaron a salir y poco a poco se fueron enamorando. Desde ese momento han estado juntos y dan a conocer su amor a través de las redes sociales. Incluso, ya tienen planes para casarse, pues él ya le pidió la mano.

“Si un día decidimos hacerlo va a hacer porque queremos celebrar lo que ya tenemos y sino no es así, no me afecta en ningún sentido. Estoy super bien y me siento sólida con lo que hay”, le dijo a su entrevistadora.

Respecto a que si desea tener bebés, no dudó en señalar que le encantaría, aunque no sabe si sería una mamá perfecta.

