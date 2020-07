“Malcolm in the Middle”, también conocida como “Malcolm el de en medio”, llegó por primera vez a las pantallas de la cadena Fox en el 2000 y se convirtió en la comedia familiar más exitosa de la época. Protagonizada por Frankie Muniz, quién daba vida a Malcolm, la ficción se ganó un lugar especial en el corazón del público convirtiéndose en una serie de culto.

Las aventuras y desventuras de esta familia disfuncional eran el motor principal de la serie, que tuvo siete temporadas y 151 episodios. “Malcolm in the Middle” recibió elogios de la crítica, ganó un Peabody, siete premios Emmy, un Grammy y fue siete veces nominada al Globo de Oro.

La serie narraba el día a día de una familia de lo más peculiar, compuesta por un extravagante matrimonio y sus cinco hijos varones. La Familia Wilkerson la integraron Hall, Lois, Francis, Reese Malcolm, Dewey y Jamie, personajes que son recordados con mucho cariño por los televidentes.

Esta comedia catapultó a la fama a sus protagonistas Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, Justin Berfield, Frankie Muniz y Erik Per Sullivan. La historia, que hizo reír a grandes y chicos, volverá a las pantallas gracias al servicio de streaming de Amazon Prime Video, donde se estrenará el próximo 14 de agosto. Para los nostálgicos, aquí te contamos que hacen los actores que protagonizaron esta exitosa serie.

FRANKIE MUNIZ COMO MALCOLM

El protagonista de la serie que constantemente rompe la cuarta pared al hablarle directamente a la audiencia. Pese a ser un genio con un Coeficiente Intelectual de 165 y memoria fotográfica, Malcolm anhela una vida normal. Su inteligencia, complejos de superioridad y una actitud soberbia convierten a Malcolm en un personaje complejo.

Considerado uno de los adolescentes más rentables de Hollywood en el 2003, Frankie Muniz parecía tener un gran futuro por delante. Sin embargo, después de finalizar la serie en el 2006, realmente fueron pocos los proyectos televisivos en los que llegamos a verlo involucrado.

Participó en pequeños y nada exitosos films como 'Sharkanado 3', Fat Liar y El Agente Cody Banks. Posteriormente participó en los programas Dancing with The Stars y Dancing with the Stars: Junior. A demás, fue piloto de carreras en la Formula BMW en Estados Unidos y baterista en la banda Kingsfoil.

El actor pausó su carrera para concentrarse en su vida personal. En 2018, Muniz se comprometió con su novia de mucho tiempo, Paige Price. Los dos comenzaron su propia compañía de aceite de oliva.

Frankie Muniz interpretó a Malcolm, el protagonista de la serie (Foto: "Malcolm in the Middle"/IG Frankie Muniz)

JANE KACZMAREK COMO LOIS

La matriarca de la familia, que también es una mujer inteligente y decisiva, así como una maniática controladora y una madre estricta que está dispuesta a que sus hijos aprovechen su potencial aun cuando esto implique estar constantemente detrás de ellos y castigarlos todo el tiempo.

Lamentablemente después de la serie, su participación en TV se vio bastante disminuida, participó en uno que otro capítulo de las series 'Law & Order', 'The Middle', 'The Big Bang Theory' y en programas como 'Jeopardy! Million Dollar Celebrity Invitational'.

En el 2018 estrenó el film ‘6 globos’, una película de drama escrita y dirigida por Marja-Lewis Ryan. La actriz ha sido nominada tres veces el premio Globo de Oro, así como siete veces a los Premios Emmy. Su residencia actual está ubicada en San Marino, California.

Jane Kaczmarek interpretó a Lois (Foto: "Malcolm in the Middle"/ IG Fans Jane Kaczmarek)

BRYAN CRANSTON COMO HAL

El esposo de Lois y padre de los muchachos; es un padre bien intencionado, amoroso, pero inepto, inmaduro y negligente como padre, lo que evidencia en su tendencia por dejar que su esposa se encargue de educarlos y corregirlos. Es mucho más comprensivo y se esfuerza por crear lazos con sus hijos en parte porque todos heredaron su espíritu rebelde.

Por supuesto, Cranston ofreció una de las actuaciones más icónicas de la televisión, interpretando al maestro de ciencias convertido en narcotraficante Walter White, en una de las series más icónicas de la televisión, “Breaking Bad”, durante cinco años. Ganó cuatro premios Emmy durante su carrera como el antihéroe definitivo de la televisión, forjando un estrecho vínculo con su co-estrella Aaron Paul.

En la última década (2000-2010) ha pasado de ser un actor de papeles menores a ser uno de los más reconocidos en la industria cinematográfica, llegando a ser nominado a los Premios Óscar en 2016.

Bryan Cranston interpretó a Hal (Foto: "Malcolm in the Middle"/ IG Bryan Cranston)

CHRISTOPHER MASTERSON COMO FRANCIS

Desafortunadamente, después de “Malcolm in the Middle” únicamente tuvimos oportunidad de verlo en pequeños papeles en varias películas y series, aunque en el 2003 casi interpretó a Will Turner en ‘Piratas del Caribe’, al final terminó perdiendo la batalla contra Orlando Bloom.

Actualmente se ha alejado del mundo de la actuación, pero sigue completamente activo ya que se ha convertido en DJ.

Christopher Masterson interpretó a Francis (Foto: "Malcolm in the Middle"/ IG Christopher Masterson)

JUSTIN BERFIELD COMO REESE

Después de interpretar al impulsivo segundo hermano durante más de 150 episodios, Berfield, cambió su atención hacia la producción, pasando a co-fundar de la compañía Virgin Produced, gracias a lo cual se ha encontrado dentro de la producción de películas muy exitosas como ‘Limitless’; con Bradley Cooper (2011) ,‘Lo Imposible'; con Ewan McGregor (2012); ‘That Awkward Moment’; con Zac Efron (2014) y ‘El Club De Las Madres Rebeldes’; con Mila Kunis (2016).

Justin Berfield interpretó a Reese (Foto: "Malcolm in the Middle"/ IG Justin Berfield)

ERIK PER SULLIVAN COMO DEWEY

Después de la seri, Sullivan apareció en pequeños papeles. En el 2005 prestó su voz para uno de los personajes de la película de ‘Buscando a Nemo’ y en el 2012 tuvo una participación en el film ‘Twelve’ a lado de Chace Crawford (uno de los galanes que nos enamoró en ‘Gossip Girl’). Luego se retiró por completo de la actuación.

Erik Per Sullivan interpretó a Dewey (Foto: "Malcolm in the Middle"/ IG Erik Per Sullivan)

