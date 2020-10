EL SÁBADO 31 DE OCTUBRE, CELEBRAN LA “NOCHE DE BRUJAS” CON PROGRAMACIÓN TEMÁTICA QUE INCLUIRÁ UN RECORRIDO POR TODAS LAS “CASITAS DEL HORROR” DE “LOS SIMPSON”, LAS DOS TEMPORADAS COMPLETAS DE “WHAT WE DO IN THE SHADOWS” Y UNA SELECCIÓN DE PELÍCULAS ATERRADORAS

ESPECIAL DE NOCHE DE BRUJAS DE “LOS SIMPSON” EN FOX CHANNEL

Durante todo el día, FOX Channel presenta un maratón imperdible de la familia de Springfield más famosa, con un recorrido por todos las “Casitas del Horror”, los ya clásicos episodios especiales que celebran la “Noche de Brujas”, con historias espeluznantes y parodias a clásicos del género de terror. Además, ese mismo día a las 9.00 P.M., llega el pre estreno del episodio más esperado, el número “666” de la temporada 31, en el que se verá a una demoníaca Maggie, una misión que intentará rescatar a Milhouse de otra dimensión, el espíritu de Homero habitando nuevos cuerpos, y a Selma encontrar el amor en un alienígena.

MARATÓN DE RISA Y HORROR DE “WHAT WE DO IN THE SHADOWS” EN FOX PREMIUM

FOX Premium Series presenta desde las 1 P.M, un maratón exclusivo de las dos temporadas de la hilarante docucomedia, basada en el largometraje homónimo de Jemaine Clement y Taika Waititi, “What We Do in the Shadows”, que se sumerge en la vida diaria de cuatro vampiros y sus familias que, en un giro sorprendente, se enteran que son descendientes del reconocido cazador de vampiros Van Helsing.

ESPECIAL DE PELÍCULAS DE TERROR EN FOX PREMIUM ACTION

“BODA SANGRIENTA” a las 6.30 P.M.

La película de humor negro, protagonizada por Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien y Andie MacDowell, muestra a Grace, una joven novia, que se une a la adinerada y excéntrica familia de su nuevo esposo, y que, al casarse, tendrá que cumplir con una antigua tradición que se convierte en un juego letal donde todos deben luchar por su supervivencia.

“ALUCINACIONES” a las 1:30 P.M.

El thriller protagonizado por Topher Grace, relata la historia de un hombre recientemente liberado de un instituto mental, que hereda una lujosa mansión después de la muerte de sus padres, donde permanecerá bajo arresto domiciliario para ser observado. Pero luego de una serie de eventos inquietantes, empieza a creer que la casa, está embrujada. El filme cuenta con la participación de Patricia Clarkson y Génesis Rodríguez.

“OUIJA” a las 7.30 P.M.

La terrorífica película dirigida por Stiles White, sigue a un grupo de amigos que debe enfrentar sus miedos más aterradores cuando, al intentar conectarse con su reciente amiga fallecida, despiertan a oscuros poderes de un antiguo tablero espiritual. Lo que comenzó como un juego desata un mal que solo ellos podrán detener.

“12 HORAS PARA SOBREVIVIR: EL INICIO” a la 9:15 P.M.

La última entrega de la saga de terror “La Purga”, regresa al inicio de la historia, cuando, para reducir la tasa de criminalidad por debajo del uno por ciento, los Nuevos Padres Fundadores de América prueban una teoría sociológica, y declaran un período de 12 horas en el cual toda actividad delictiva, incluso el asesinato, es legal. No se puede llamar a la policía y los hospitales no atienden: será el inicio de la tradición anual en la que la ciudadanía se autogobierna sin que se imponga castigo alguno, y para muchos, el inicio de la noche más temida.

“CEMENTERIO MALDITO” EN CINECANAL

A las 9.30 P.M. llega la película de terror basada en la novela de Stephen King, que cuenta la historia del Doctor Louis Creed (Jason Clarke), quien tras mudarse con su mujer Rachel (Amy Seimetz) y sus dos hijos pequeños a un pequeño pueblo rural, descubre un misterioso cementerio escondido en el bosque cerca de su nuevo hogar. Cuando el gato de la familia muere atropellado, deciden enterrarlo en ese cementerio, provocando una peligrosa reacción en cadena que desatará un mal insondable con tremendas consecuencias.