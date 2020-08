‘María la del Barrio’ fue una de las telenovelas más exitosas y populares de la década de los 90. Protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, el melodrama batió récords de audiencia en México y América Latina consolidándose como una de las favoritas de la pantalla chica.

La ficción se emitió por el Canal de las Estrellas, desde el 14 de agosto de 1995 hasta el 3 de mayo de 1996, con un total de 185 capítulos. Su audiencia original aún conserva en su memoria varias escenas y personajes de la historia, además ‘María la del Barrio’ ganó popularidad entre las nuevas generaciones por la escena de “la maldita lisiada” que se convirtió en un meme muy popular en redes sociales.

Osvaldo Benavides es un actor de cine, teatro y televisión mexicano, conocido por su personaje como “Nandito” de la Vega Hérnandez en la telenovela “María la del barrio” (Foto: Televisa)

Uno de los personajes más recordados de la telenovela fue ‘Nandito’, interpretado por el actor Osvaldo Benavides. Su personaje era el hijo perdido de María (Thalía) y Luis Fernando (Fernando Colunga).

Una de las escenas más recordadas de ‘Nandito’ fue cuando el joven fue descubierto por Soraya Montenegro cuando besaba a Alicia Montalbán. Esta parte de la telenovela de convirtió en uno de los momentos más icónicos por el fuerte ataque que emprende la villana contra la “maldita lisiada” y ‘Nandito’, quienes se amaban. Durante el violento enfrentamiento, Soraya deja mal herido al joven y a otros personajes. Ahora, muchos se preguntan ¿qué pasó con Nandito y cómo se ve ahora? Aquí te lo contamos.

"María, la del barrio" es una telenovela mexicana, producida por Televisa. Está basada en Los ricos también lloran, telenovela de 1979 (Foto: Televisa)

¿QUÉ PASÓ CON NANDITO Y CÓMO SE VE AHORA?

El actor mexicano Osvaldo Benavides interpretó a “Nandito” de la Vega Hérnandez en “María la del barrio” . Cuando grabó la exitosa producción tenía 16 años y era nuevo en el mundo de las telenovelas, sin embargo este personaje le dio fama mundial y le abrió las puertas en el mundo de la actuación.

Luego del éxito de “María la del barrio” , el actor mexicano ha continuado su carrera actoral, participando en múltiples telenovelas, series y películas. Ha trabajado en importantes telenovelas como ‘El premio mayor’, ‘Preciosa’, ‘Piel de otoño’, ‘La que no podía amar’, ‘A que no me dejas’, entre otras.

También ha participado en diversas series de televisión como “Gritos de muerte y libertad” (2010), “Soy tu fan” (2010), “Cloroformo” (2012), “Ruta 35” (2014), “El rey del Valle” (2018) y “Monarca” (2019).

Actualmente Osvaldo Benavides tiene 41 años (Foto: Televisa/ IG Osvaldo Benavides)

Además, ha demostrado su talento en la pantalla grande con participaciones en “La primera noche”, “Piedras verdes”, “El mago”, “Un mundo maravilloso”, “El Santo vs la Tetona Mendoza”, “La dictadura perfecta”, “Más sabe el diablo por viejo”, “Mentada de Padre”, entre otras.

Actualmente Osvaldo Benavides tiene 41 años y, a través de sus fotografías en Instagram, podemos ver el cambio radical que ha tenido con el paso del tiempo. Atrás quedo la imagen del joven delgado de cabello largo. Hoy luce un aspecto formal y elegante, con barba y cabello canoso.

Cuando Osvaldo Benavides grabó la exitosa producción tenía 16 años y era nuevo en el mundo de las telenovelas, sin embargo este personaje le dio fama mundial y le abrió las puertas en el mundo de la actuación (Foto: Osvaldo Benavides/ Instagram)

MÁS SOBRE “MARÍA, LA DEL BARRIO”