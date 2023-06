Maribel Guardia sufrió la lamentable pérdida de su hijo Julián Figueroa en abril de 2023, pasando el momento más duro de su vida, según ha relatado a los medios de comunicación y seguidores en las redes sociales.

La partida de su heredero la tomó cuando estaba presentando una obra de teatro. Al salir de una de las funciones recibió una noticia que no esperaba escuchar.

Maribel Guardia y su fallecido hijo Julián Figueroa (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

MARIBEL GUARDIA PUBLICÓ FOTOSS EN BIKINI QUE GENERARON CONTROVERSIA

La costarricense ha intentado reencontrarse con su público a través de sus publicaciones en redes sociales, especialmente en Instagram, donde ha subido clips de cómo disfruta con su nieto con una sonrisa en sus rostros.

Sin embargo, una galería fotográfica con el propio pequeño generó la polémica entre sus millones de seguidores. En ella, Maribel posa con un traje de baño rojo y encima un vestuario que cubría gran parte de su anatomía, junto a unos lentes de sol que le dieron glamour mientras iba a bordo de un yate.

“Los niños son maestros del amor y la esperanza por un mundo mejor. @josejulianfg y yo les mandamos besos marineros. #look @patriciabcrochet”, escribió la artista junto al posteo en Instagram.

MARIBEL GUARDIA RECIBE CRÍTICAS POR FOTOGRAFÍAS EN TRAJE DE BAÑO

La costarricense no cosechó los elogios esperados, pues en su lugar recibió gran cantidad de críticas de parte de varios usuarios.

“Si el luto se guarda en el corazón, pero si estás triste no anda de rojomi, pobre opinión”, “A lo mejor las actrices no sienten mucho dolor, bloquéenme si les da la gana”, “Cada quien con su vida, pero yo no tendría ganas de andar tomándome fotos así”, “Ojalá que a su nieto le dé toda la atención que a Julián Figueroa le faltó”, “Yo estaría sin ganas de celebrar en el mar y de rojo menos”, “Muy claramente se ve que tiene una idea equivocada de como llevar un luto”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

No obstante, otros fans de Guardia salieron en su defensa para señalar que su vestuario no refleja su verdadero sentir por la pérdida de su hijo Julián Figueroa, quien dejó de existir a los 27 años.

“El luto se lleva en el corazón, pues pase lo que pase la vida continúa y no se tiene que echar a morir”, “El luto se lleva en el alma, ser fuerte no es fácil, pero se tiene que ser y aceptar los tiempos de Dios”, “Ojalá en sus próximas publicaciones dejemos de darle condolencias y de recordarle todo lo que ha vivido últimamente”, “Me alegra mucho verla así radiante y feliz”, “La felicito y no por las fotos, sé lo mal que se siente perder a un ser querido de forma tan inesperada, perdí a mi mamá”, “Esa sonrisa tuya tan bella que me ilumina la vida”, fueron las respuestas de estos seguidores.