La animadora y empresaria Maripily Rivera viene viviendo una nueva etapa en su vida. Tras el derrame cerebral que sufrió en los primeros meses del 2023, la boricua ha caído en cuenta de que debe dedicarse más tiempo a ella misma. Con esa finalidad, viene aprovechando los tiempos libres que tiene entre sus obligaciones para disfrutar del mar, el sol y la arena de su natal Puerto Rico.

La también participante de reality show confesó en mayo pasado, en su visita al programa “La mesa caliente”, de Telemundo, que había sufrido un derrame cerebral, accidente del que se enteró gracias al comentario de una amiga.

“Hace tres semanas tuve un derrame cerebral. Soy una mujer que trabajo mucho. Tengo alrededor mío a mi familia, mis amistades. Todo el mundo acapara mucho a Maripily y a la hora de yo tener mi espacio, no lo tengo”, expresó Rivera.

¿Cómo se dio cuenta de que había sufrido un derrame? “Me levanto y estoy hablando con la amiga mía y me dice: ‘Ay Mari, tienes la boca virada y el ojito apagado’. Yo ignorante, le digo: ‘¡Ay nena, sí! Me inyecté los labios, es parte de eso’... no pensé que fuera eso”, explicó.

Es una empresaria que ha incursionado en el área textil y saco su propia línea de jeans (Foto: Maripily Rivera / Instagram)

LAS INFARTANTES FOTOS DE MARIPILY RIVERA EN PUERTO RICO

Precisamente con la finalidad de distenderse y llevar una vida más apacible, la celeb disfruta cada vez que puede del sol y el clima tropical de su país. Así, Maripily se lució en sus redes sociales mientras gozaba de la naturaleza portorriqueña.

Pero no fue la única que disfrutó, pues sus millones de seguidores en Instagram se deleitaron con sus sensuales fotos en bikini tipo hilo dental.

La portorriqueña suele mostrar cotidianamente sus curvas (Foto: Maripily Rivera / Instagram)

En dichas instantáneas, Maripily no dejó practicamente nada a la imaginación además de mostrar que a sus 46 años mantiene una espectacular figura.

Nació en junio de 1977 en Ponce, Puerto Rico (Foto: Maripily Rivera / Instagram)

LA REACCIÓN DE LOS FANÁTICOS A LAS INFARTANTES FOTOS DE MARIPILY RIVERA

“Eres tan hermosa y bella. Me encanta cuando te pones esos trajes de baño”, “Mamacita rica”, “La única mujer que se ve mejor sin ropa que con ropa”, “Dichoso sol que te puede acariciar” y “Precioso cuerpo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la caja de comentarios.