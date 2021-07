El escritor Lewis Howes vuelve a ser noticia y esta vez por la presunta relación que vendría sosteniendo con la mexicana Martha Higareda, recordada por ser parte de un grupo de celebridades y políticos de gran renombre como Donald Trump y Mel Gibson. El hecho que llamó la atención de muchas personas fue que durante la pelea entre Dustin Poirier y Conor McGregor, los involucrados se fueron vistos en medio de una posible escena romántica.

Lewis Howes es un exjugador de futbol americano, que además destaca por ser uno de los escritores más famosos. Además de ello, es un empresario y coach motivacional. Según The New York Times, Howes ha tenido grandes ventas con sus libros “The School of Greatness” y “The Mask of Masculinity”.

Mientras que a Martha Higareda se le recuerda por haber estado casada con Cory Brusseau, y además se le relacionó con Diego Boneta. Otra de sus parejas fue el diseñador David Korins con quien habría terminado su relación.

MÁS INFORMACIÓN: El pícaro comentario de Lewis Howes en ardiente imagen de Yanet García en la playa

¿EXISTIRÍA UN ROMANCE ENTRE LEWIS Y MARTHA?

El hecho fue revelado en las redes sociales, a pesar que en todo momento Martha Higareda ha mantenido su vida privada alejada de los medios de comunicación pero en esta ocasión fue vista cerca al empresario, mientras que a Lewis Howes, se le conoce desde tiempo atrás por haber sostenido un romance con Yanet García.

Si bien en la foto publicada no se revelan mayores detalles de una posible relación entre la actriz mexicana y el escritor americano, lo que generó la especulación entre propios y extraños fue cuando Lewis Howes abraza a Martha Higareda por la espalda. Ella se muestra tranquila y toma de la mano al escritor.

Todo esto se produce luego que Howes pusiera fin a su relación con la influencer con quien tuvo una larga relación.

¿POR QUÉ TERMINÓ LA RELACIÓN DE YANET GARCÍA Y LEWIS HOWES?

Según la influencer la relación con Howes terminó debido a que el escritor se puso celoso tras abrir su cuenta de OnlyFans. Esto sumado a que Yanet recibió mensajes subidos de tono en sus fotografías de redes sociales y su ahora expareja le pidió separarse.

Una fuente cercana al escritor también dio su versión de los hechos. “Lewis le dio a escoger y terminó perdiendo. Yanet también ha hecho bastante dinero, así que le dijo que ningún hombre la iba a coartar, entonces, borró todas las fotos que tenía con él en Instagram. Aunque te voy a confesar algo, Yanet ya no luchó por la relación porque ya le tenía echado el ojo a otro hombre”, explicó la fuente a TV Notas.

Pero tal versión no fue del agrado de Yanet, quien inmediatamente desmintió todo eso.

“¡Felicidades @dustinpoirier en # UFC264! ¡Qué carrera tan increíble has tenido mi amigo! Sigues acumulando SIGNIFICADOS y RAZONES a tus luchas y propósito de vida para marcar la diferencia a través de @thegoodfightfoundation”, publicó Justin “The Big Pygmy” Wren, atleta de artes mixtas marciales en una publicación de Instagram donde se les ve a la actriz y al escritor juntos.