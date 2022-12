Cada vez falta menos para la final de “MasterChef Celebrity” y sus televidentes están ansiosos por conocer quién será el ganador de esta temporada, pero aún deben esperar un poco de tiempo más. Mientras tanto, siempre es bueno conocer un poco más de la interna del programa que reúne a miles de familias mexicanas frente al televisor.

En esta oportunidad, fue Mauricio Mancera, reciente eliminado del programa de TV Azteca, quien contó algunos detalles del show, los cuales son muy valiosos, ya que es probable que la mayoría de fanáticos se lo hayan preguntado, al menos en una ocasión. Y es que habló acerca del sueldo y cómo se realiza el pago.

El exconductor de “Venga la alegría”, quien afirmó que siempre se mantuvo alejado de la cocina, concedió una entrevista, en la que habló mucho acerca de su paso por el programa culinario y allí fue el momento exacto para contar esos secretos que se guardan bajo siete llaves dentro de la producción y la gerencia del canal.

Mauricio Mancera en "MasterChef Celebrity" (Foto: TV Azteca)

¿CUÁNTO GANA UN PARTICIPANTE DE “MASTERCHEF CELEBRITY”?

Mauricio Mancera, en una entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, reveló que la exigencia de trabajar en “MasterChef Celebrity” es demasiado alta, llegando a estar muchísimas horas de pie y soportando una gran presión con cada fecha que avanzaba.

No obstante, todo ese esfuerzo se veía recompensando al momento del pago, pues aseguró que el salario era muy bueno, aunque no se animó a decir la cantidad exacta de lo que percibía.

“Valió la pena, si ya me van a tener que operar la columna y todo por estar parado 20 horas, no sé si me vaya a redituar, pero sí pagan bien”, fueron algunas de sus palabras.

¿CÓMO PAGAN EN “MATERCHEF CELEBRITY”?

En la misma conversación, el concursante indicó que no solo está en juego el premio final, sino que hay una especie de salario que recibe cada uno de los participantes.

El monto, como es de esperarse, varía, pues los concursantes reciben esa plata, dependiendo de las semanas que siguen en competencia. Entre más tiempo se mantengan con vida, mayor es su ganancia.