Mauricio Ochmann es un conocido actor estadounidense de origen español nacionalizado mexicano. Pese al éxito que alcanzó, no estuvo alejado de la polémica cuando era más joven, por ello narró episodios de su vida cuando se sumió en el alcohol y las drogas.

Y aunque es visto como la pareja y padre que muchas quisieran tener, el intérprete de El Chema se atrevió a contar su oscuro pasado, del cual le fue complicado salir.

De acuerdo con lo que narró, cuando era joven, con el fin de “encajar en la sociedad”, empezó a consumir bebidas alcohólicas de manera desenfrenada. Al principio consumía un poco, pero con el paso de los días y sin darse cuenta, se volvió alcohólico.

Ochmann, a los 16 años, obtuvo su primera oportunidad profesional en el programa de televisión La otra cosa de Héctor Suárez. (Foto: AFP)

Después de tomar cuanto licor se le presentaba enfrente comenzó con las drogas, hecho que lo llevaron a abandonar la telenovela Marina para poder internarse en una clínica de rehabilitación.

“Al principio eran un par de chelas, después la botella de algo más fuerte, hasta que llega obviamente la cocaína, la marihuana y muchas cosas más. Eso se convirtió en mi canasta básica”, dijo al programa “El minuto que cambió mi destino”.

Ochman al darse cuenta de lo mal que estaba y haber tocado fondo, pidió ayuda a varios profesionales para sacarlo del hoyo donde se había metido. Fue aquí donde descubrió que su inseguridad la llevó a ese estado y con esas adicciones, aparentemente, podía lograr todo lo que se proponía.

Las terapias y la fuerza de voluntad jugaron roles determinantes para que el actor recupere su vida. Y más adelante, con el nacimiento de su hija Lorenza, quien actualmente tiene 13 años, se convirtió en una persona diferente por ella y por él.

Después de estudiar en Los Ángeles, consiguió un pequeño papel en la película Message in a Bottle. (Foto: AFP)

EUGENIO DERBEZ, PADRE DE SU NOVIA, HABLA AL RESPECTO

El infierno en el que vivió Mauricio Ochmann ya era de conocimiento de Eugenio Derbez, padre de su actual novia, quien primero decidió que era momento de hablar con su hija sobre su relación.

Ante las interrogantes sobre el infierno que vivió el padre de su hijo, Aislinn Derebez le señaló que platicó del tema con su pareja y sabe quién es ahora, alejado de los vicios.

“Ya tocó fondo y ha salido. Es un hombre totalmente diferente. Lo empecé a tratar, con un poquito de miedo, pero no, por muchos detalles que yo le he visto y conocido, Mauricio es una persona íntegra. Lo que haya pasado ya lo tiene totalmente controlado, enterrado, créeme que, sino no estaría tranquilo”, dijo el suegro de Ochmann.

Asimismo, destacó el carácter de su hija y aseguró que se parecen. “Somos radicales, o sea, no hay manera. A mí nunca me han hecho probar una gota de alcohol, una droga, fumar ni nada, yo soy así, y mi hija es igual”.