Magaly Medina anunció en su programa que tuvo que cerrar su cuenta de Instagram debido al ataque de un grupo de cibernautas llamados “Beba Army”, quienes serían los mismos que reportaron la cuenta de la actriz Mayra Couto.

La conductora de televisión dijo en su programa que no va aceptar ataques por parte de “terrucos cibernéticos”, haciendo referencia al grupo “Beba Army”, además, agregó que ella inhabilitó su cuenta de Instagram porque “le dio la gana”.

“Comunicado a la opinión pública lamento decirles que mi Instagram @magalymedinav fue reportado por un grupo de jóvenes que en estos momentos están siendo monitoreados por un grupo de investigación y comunicaciones de la policía”, escribió la periodista en una historia en sus redes sociales.

Medina también agregó en su comunicado que esto se trataría de un complot contra su persona y la actriz Mayra Couto, quien denunció en los últimos días a su excompañero de trabajo Andres Wiese de haberla acosado mientras trabajan en la serie Al Fondo Hay Sitio.

Magaly Medina se pronuncia al respecto. (Captura Instagram Rodrigo González ).

La conductora también expresó que su cuenta fue inhabilitada por ella misma. “Mi cuenta oficial en Instagram ha sido inhabilitada momentáneamente, por mí. No, no me la han desactivado aunque intenciones, hay".

"Me parece una desafortunada forma de protestar, y peor aún, motivar o alentar, en este caso por el actor Andrés Wiese, a que un grupo de personas y “bots” detrás, intenten cerrar una cuenta que tiene un contenido alejado al programa de televisión”, agregó a su comunicado.

Como se recuerda, esta tarde Mayra Couto también denunció que viene recibiendo amenazas de un grupo llamado “Beba Army”. Hasta el momento, solo se sabe que tanto la conductora como la actriz ya no tienen cuentas en la mencionada red social.

