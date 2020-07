Tras estar el ojo de la polémica por denunciar públicamente que Andrés Wiese la acosó sexualmente cuando trabajaron juntos y burlarse de una donación que realizó el papa Francisco, Mayra Couto vuelve a ser el centro de la polémica al su punto de vista sobre el embarazo adolescente.

La actriz usó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que manifestó su preocupación frente a este tema, pues -según indicó- muchas mujeres salen embarazadas cuando son muy jovencitas y están en una situación de riesgo ya que se “hacen abortos o tienen partos inseguros”.

“Muchas de las historias son tristes y me parecen injustas para algunas adolescentes”, comentó la recordada Grace Gonzáles de “Al fondo hay sitio”. En ese sentido, reveló que ella no sabe si en algún momento de su vida se convertirá en madre porque no le gustaría ser la “asistente” de otro ser humano.

“Yo no sé si quiero ser mamá, no sé si quiero maternar, porque ser mamá es ser asistente de otro ser humano y cuando se lo digo a una mama me dicen que es verdad”, indicó Mayra Couto para luego recomendar a las chicas a que cuiden sus “cuerpitas” y las preparen en el caso de que quieran tener un bebé.

“Yo les recomiendo que si su sueño es ser mamás, primero vayan al médico a evaluar sus cuerpitas y si no desean ser mamá, lo mejor es la prevención de un embarazo no deseado y eso está al alcance de tus manos”, puntualizó la actriz dirigiéndose a sus seguidoras.

Como era de esperarse, sus declaraciones generaron toda una polémica entre los usuarios de Instagram, pues mientras que algunos respaldaron su punto de visto, otros no dudaron el lanzarle duras críticas e incluso, burlarse de lo que dijo en el clip.

“Buen mensaje, pero el concepto de madre que tienes es desatinado”, “Cada día dices más estupideces”, “Eres un ejemplo, pero para no seguir”, “Pobre tú “asistente” (madre), qué tiene que verte hacer y escucharte decir tantas pen***”, son alfunos de los comentarios que se leen junto al post.

