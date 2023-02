Estamos acostumbrados a que las películas japonesas nos muestren una trepidante acción o una pícara comedia en cada una de sus escenas, pero en esta oportunidad nos presentan un drama llamado “Me llamo Chihiro”, que muy pronto se estrena por la plataforma de Netflix.

La cinta se basa en el manga “Chihiro-san” de Hiroyuki Yasuda, que apareció en la revista Manga Elegance Eve de 2013 a 2018, así que no es nada nueva para los fanáticos de este tipo de producciones.

¿DE QUÉ TRATA “ME LLAMO CHIHIRO”?

Toda la película se basa en Chihiro, una chica que se dedicaba a la prostitución y que un día pasa por una tienda de bento muy cerca al mar. Ella queda enamorada del sabor de dicha comida y opta por conseguir un empleo allí y así dar inicio a un nuevo capítulo en su vida.

Como trabajadora de ese local, Chihiro comienza a conversar con los comensales, a quienes les ofrece un consuelo al enterarse de sus problemas personales. Sin embargo, eso se vuelve un poco contraproducente para ella y sus sentimientos más profundos.

Al ser testigo de los problemas de los demás, ella se da cuenta que, desde siempre, estuvo sola frente al mundo porque hubo ciertas cuestiones familiares que, de alguna u otra forma, la afectaron.

Pese a todo, ella quiere salir adelante y aprovecha esa oportunidad para encontrar la verdadera versión de sí misma, una que le permita sentirse orgullosa por el resto de su vida.

Sinopsis oficial de Netflix

“Estoy seguro de que querrás conocerla. Chihiro es una ex trabajadora sexual que trabaja en una tienda de bento en un pequeño pueblo costero. Es de boca suelta, va a su propio ritmo y es libre. Es una extraña “adulta”, pero por alguna razón, quiero conocerla. Una estudiante de primaria que espera que su madre vuelva a casa, una chica de secundaria que no puede decir lo que realmente piensa, y un vagabundo que no habla mucho. Vayamos a conocer a Chihiro para experimentar esta maravilla”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “ME LLAMO CHIHIRO”

La película está muy centrada en el personaje principal de la historia, quien se lleva el protagonismo en un muy alto porcentaje, mientras que los papeles secundarios no tienen una gran relevancia, pues son personas que se presentan para conversar con Chihiro por un periodo de tiempo no muy largo.

Arimura Kasumi es Chihiro

Es la actriz que se encarga de interpretar el papel principal de Chihiro, una exprostituta que conversa con diversos clientes de una tienda de comida cerca a la playa.

Arimura Kasumi es la actriz que protagonizará esta película (Foto: Netflix)

Toyoshima Hana es Seo Kuniko

Su personaje es de una chica solitaria y joven que aún va a la secundaria y que descubre una nueva luz y/o motivación en la vida luego de conversar con Chihiro.

Hana Toshima tendrá un rol secundario en la película (Foto: Hana Toshima / Instagram)

Lily Franky es Utsumi

Debido a la importancia de tener un actor como Lily Franky, se espera que su personaje sea el de alguien trascendente en la historia. No obstante, mayores detalles sobre su papel no han sido revelados aún.

Lily Franky tendrá un personaje en "Me llamo Chihiro" (Foto: Viki)

Fubuki Jun es Tae

La actriz anteriormente ha participado en películas de acción como “Revenge Scar” y “Final Transmutation”, así que es alguien que llega a aportar experiencia al reparto.

Fubuki Jun será otra de las actrices que tendrá un rol secundario en la película de Netflix (Foto: Drama Fandom)

Otros actores secundarios que completan el reparto son:

Mitsuru Hirata como Bito

Itsuki Nagasawa como Chinatsu Ube / Becchin

Toshie Negishi como Nagai

Yui Sakuma como Hitomi

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ME LLAMO CHIHIRO”?

La película japonesa “Me llamo Chihiro” estará en la plataforma de Netflix desde el jueves 23 de febrero y lo único que necesitas para verla es tener una cuenta activa con el paquete de tu preferencia.

TRÁILER DE “ME LLAMO CHIHIRO”

Mira el avance que ha preparado Netflix para la nueva película japonesa “Me llamo Chihiro”.