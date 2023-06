En un mar de opciones, donde el entretenimiento se desborda con una avalancha constante de películas y series, tomar decisiones se convierte en una odisea. Sobre todo con plataformas de streaming como Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video compitiendo por nuestro tiempo y atención. Pero no te preocupes, estamos aquí para hacerlo más fácil. Hemos buceado en el océano del entretenimiento y seleccionado con esmero los títulos más destacados que llegarán a nuestras pantallas durante la semana del 19 al 25 de junio.

En el periodo anterior, algunos de los grandes estrenos incluyen novedades como “Citas Barcelona”, “Madre de alquiler” y “The Walking Dead: Dead City”.

Además, hubo nuevas temporadas para series esperadas como “Black Mirror” y “Outlander”.

Esta vez, se vislumbran temas variados que incluyen historias de producciones de Marvel y DC, aventuras en Nueva York, comedias románticas y tensos dramas de cocina.

“The Bear” es uno de los estrenos de esta semana, pues llega a FX el jueves 22 de junio (Foto: FXP)

¿CUÁLES SON LOS MEJORES ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO?

1. “Marvel’s Secret Invasion” (Disney+)

Fecha de estreno: miércoles 21 de junio

En la miniserie “Invasión Secreta”, Nick Fury lidera un equipo de élite compuesto por Everett K. Ross, Maria Hill y Talos para detener a un grupo de Skrulls renegados que buscan apoderarse de la Tierra, infiltrándose en posiciones de poder en todo el mundo.

Una lucha épica se desata mientras intentan salvar a la humanidad de esta amenaza oculta. Prepárate para una historia cargada de acción, suspenso y sorpresas en “Invasión Secreta”, la miniserie que revelará la verdad detrás de la conspiración y el destino de nuestro planeta en juego.

2. “The Bear” Temporada 2 (FX, Disney+ o Star+)

Fecha de estreno: jueves 22 de junio

En la emocionante segunda temporada de “The Bear”, Carmy toma la audaz decisión de utilizar la herencia de su hermano para transformar por completo el restaurante The Original Beef of Chicagoland. A medida que el equipo se embarca en el desafiante proceso de remodelación, deberán enfrentar sus propios problemas personales y descubrir nuevas oportunidades en el camino.

Mientras el tiempo avanza, el amor podría hacer su entrada sorpresiva. Esta serie no solo deleita con exquisitos platos, sino que también explora los lazos familiares, la locura de la rutina diaria y la belleza de la urgencia por alcanzar los sueños, incluso cuando los obstáculos se vuelven empinados y resbaladizos

3. “And Just Like That…” Temporada 2 (HBO Max)

Fecha de estreno: jueves 22 de junio

Prepárate para la temporada 2 de “And Just Like That...”, donde nuestras queridas protagonistas, Carrie, Charlotte y Miranda, regresan con más intriga y sorpresas. ¡Pero eso no es todo! El tan esperado regreso de Samantha Jones está confirmado, trayendo consigo la chispa y el ingenio que extrañamos en la primera entrega.

Además, el romántico Aiden vuelve a escena, y los fans del #TeamAiden están ansiosos por ver si esta vez logrará conquistar el corazón de Carrie de una vez por todas. ¡No te pierdas esta emocionante temporada que promete amor, amistad y giros inesperados.

4. “El pasado no duerme” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 22 de junio

“El pasado no duerme” es una película protagonizada por el talentoso Max Reimelt, conocido por su papel en “Sense 8″ como Wolfgang. Esta intrigante historia sigue a un exdetective que, tras caer en desgracia, se encuentra viviendo en las calles.

Sin embargo, cuando una nueva muerte pone en duda un caso de asesinato que se creía resuelto, se embarcará en una peligrosa búsqueda de la verdad. Prepárate para descubrir secretos oscuros y desentrañar misterios en una trama llena de giros inesperados.

5. “Glamorous” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 22 de junio

En el mundo deslumbrante de “Glamorous”, seguimos la historia de Marco Mejia, un joven queer decidido a romper con las normas de género y encontrar su propio camino. Cuando consigue un trabajo con la icónica magnate del maquillaje, Madolyn Addison, su vida da un giro inesperado.

Esta es la oportunidad que esperaba para descubrir su verdadera identidad y explorar qué significa ser queer para él. Acompáñalo en esta apasionante travesía llena de autodescubrimiento, desafíos y momentos de empoderamiento.

6. “Queremos el divorcio” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 22 de junio

En la apasionante serie japonesa “Queremos el divorcio”, se relata la historia de una actriz y un político que están decididos a separarse. Sin embargo, enfrentarán numerosos obstáculos, ya que hay personas interesadas en mantener su matrimonio intacto.

¿Qué ha llevado a esta pareja al límite de su paciencia y deseo de separarse? Descubre los secretos y conflictos que los rodean mientras luchan por su libertad.

7. “A través del mar” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 23 de junio

En “A través del mar”, acompaña a Raquel y Ares en un apasionante viaje de amor. Después de que Ares se marcha a estudiar a Estocolmo, su relación a distancia enfrenta desafíos. Cuando las cosas se enfrían, Ares toma una decisión audaz: regresar a España para pasar unas vacaciones junto a Raquel.

¿Podrá reavivar el fuego de su amor y encontrar la conexión perdida? Descubre en esta emotiva historia si el amor puede resistir la distancia y superar cualquier obstáculo.

8. “La combinación perfecta” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 23 de junio

En “La combinación perfecta”, Jenna (Gabrielle Union) busca revitalizar su carrera en la industria de la moda después de un revés profesional. Sin embargo, su vida amorosa toma un giro inesperado cuando se enamora de un colega mucho más joven, quien resulta ser el hijo de su nueva jefa.

Con el riesgo de comprometer sus planes y enfrentando una difícil decisión, Jenna se debate entre arriesgarlo todo por este romance impensado. Descubre si el amor prevalecerá sobre las barreras sociales y profesionales en esta encantadora y emocionante película.

9. “Soy Virgo” (Prime Video)

Fecha de estreno: viernes 23 de junio

En “Soy Virgo” (“I’m a Virgo”), sigue el camino de Cootie hacia la vida adulta en Oakland, California. Sin embargo, Cootie es diferente a los demás, ya que mide cuatro metros de altura. Acompaña a este personaje único mientras enfrenta desafíos, prejuicios y descubre su lugar en el mundo. “Soy Virgo” es una serie que te sumergirá en una historia fascinante llena de humor y reflexión.

10. “Titans” Temporada 4 (Netflix)

Fecha de estreno: domingo 25 de junio

¡Prepárate para la temporada final de “Titans”! Nuestro equipo de superhéroes favoritos regresa en esta serie de televisión de transmisión basada en los icónicos Teen Titans de DC Comics. Después de haber salvado Ciudad Gótica, los Titanes emprenden un viaje de regreso a San Francisco.

Sin embargo, una parada en Metrópolis desencadena una serie de eventos inesperados cuando se encuentran en la mira de un poderoso culto sobrenatural con habilidades que desafían todo lo que han enfrentado antes. A medida que la tensión se intensifica y los peligros se multiplican, los Titanes deberán unirse y desentrañar los misterios detrás de este enemigo implacable.