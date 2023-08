Actualmente, existen muchas opciones de servicios de streaming pagados como Disney+, Netflix y Apple TV+ para poder disfrutar de la programación de su preferencia. Sin embargo, esto dificulta el decidir cuál contratar y, sobre todo, qué series o películas valen la pena ver. Por ello, aquí en MAG, hemos realizado una selección para que conozcas los mejores estrenos durante la semana del 21 al 27 de agosto.

Hace poco, algunas de las novedades el documental sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, “The Chosen One”, “La chica enmascarada” y “Harlan Coben’s Shelter”.

En esta ocasión, también habrá una amplia variedad, desde películas para los fanáticos de los superhéroes y “Star Wars”, hasta los cinéfilos seguidores del Festival de Cannes. Asimismo, interesantes documentales, dramas adolescentes y novelas coreanas.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE AGOSTO?

1. “Secrets of Prince Andrew” (A&E App)

Fecha de estreno: lunes 21 de agosto

Después del escándalo de Jeffrey Epstein y las denuncias en contra de los implicados, llega “Secrets of Prince Andrew”, una serie documental que habla sobre las acusaciones en contra del miembro de la familia real de Inglaterra.

La serie ofrece una visión profunda de la vida del Príncipe Andrew, incluyendo su desastrosa entrevista en BBC Newsnight en 2019 y cómo esto afectó a la monarquía.

2. “Star Wars: Ahsoka” (Disney+)

Fecha de estreno: miércoles 23 de agosto

“Ahsoka” es una de las series más esperadas del universo de “Star Wars”. En live-action, el personaje fue presentado en “The Mandalorian”. Sin embargo, quienes han visto las series animadas “Clone Wars” y “Rebels”, conocen de cerca a la padawan de Anakin Skywalker.

La exjedi debe emprender la búsqueda de Ezra Bridger, mientras que el viejo equipo de los Espectros debe prevenir que las fuerzas oscuras resurjan.

3. “Invasion” Temporada 2 ( Apple TV+)

Fecha de estreno: miércoles 23 de agosto

“Invasion” es un impresionante drama de ciencia ficción que sigue una invasión alienígena a través de diversas perspectivas alrededor del mundo. En esta segunda temporada, se retoma la historia apenas meses después, mientras los alienígenas intensifican sus ataques desencadenando una guerra total contra la humanidad.

4. “El juez diabólico” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 23 de agosto

En “El juez diabólico”, Corea del Sur es una nación sumida en el caos, la confianza en el sistema de justicia ha desaparecido y el pueblo expresa su odio hacia sus líderes. En medio de esto, surge el Juez Principal del Juicio, Kang Yo Han, apodado “El Juez Diabólico” debido a sus implacables sentencias pero considerado un héroe entre el pueblo, con una visión de cambio. Sin embargo, ¿es el Juez Kang Yo Han el héroe en quien el pueblo creía, o es simplemente el diablo disfrazado de juez?

5. “¿Quién es Erin Carter?” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 24 de agosto

“Quién es Erin Carter” sigue a una madre, esposa y maestra británica en España, cuya vida se desmorona cuando un robo revela sus habilidades ocultas y su verdadera identidad. La serie explora hasta dónde llegará la protagonista para proteger sus secretos en una trama llena de engaños y revelaciones.

6. “You’re So Not Invited to My Bat Mitzvah” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 25 de agosto

“You’re So Not Invited to My Bat Mitzvah” es la alternativa perfecta para el público juvenil, pues el drama adolescente sigue a Stacy y Lydia, dos mejores amigas que siempre han soñado con tener un grandioso bat mitzvah. No obstante, su relación será puesta a prueba con la llegada de un nuevo chico.

7. “The Square: La farsa del arte” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 25 de agosto

“The Square” le ganó a Ruben Östlund su primera Palma de Oro en el Festival de Cannes. La historia sigue a Christian, el curador de un importante museo en Estocolmo, que busca apoyar causas justas, pero en una serie de eventos que lo pone bajo el foco equivocado. Por ello, la agencia de relaciones públicas propone la campaña “El cuadrado” para cambiar la conversación. No obstante, esto iniciará una crisis de identidad no solo del protagonista, sino de lo que se considera arte en sí. La película es incómoda, pero un viaje interesante para nuestros lectores más cinéfilos.

8. “Vacation Friends 2″ (Hulu)

Fecha de estreno: viernes 25 de agosto

“Vacation Friends 2″ retoma la divertida travesía de la película original, reuniendo a Marcus y Emily como una pareja casada que invita a sus desenfrenados mejores amigos, Ron y Kyla, también recién casados y con un bebé, a unas vacaciones con todos los gastos pagados en un resort caribeño. La secuela promete más caos cómico y percances inesperados, ya que las personalidades de los cuatro amigos chocan en una serie de divertidas aventuras.

9. “The Flash” (HBO Max)

Fecha de estreno: viernes 25 de agosto

“The Flash” es la película de superhéroes de DC que tiene a Ezra Miller como Barry Allen. Cuando el protagonista usa sus poderes para viajar en el tiempo e intentar salvar a su familia, también altera toda la línea temporal sin darse cuenta.

Zod, el villano de “Hombre de Acero” regresa, pero ya no tendrá a la Liga de la Justicia para ayudarlo. Solo le quedará sacar a un Batman muy diferente de su retiro y rescatar a una kryptoniana encarcelada.

10. “Mi vida dorada” (Netflix)

Fecha de estreno: domingo 27 de agosto

“Mi vida dorada” es uno de los k-dramas que se estrenan esta semana en Netflix. En esta serie, seguimos a una valiente joven que lucha por superar las barreras impuestas por su posición social y descubre su propia definición de la felicidad en un mundo donde el éxito y la realización personal parecen inalcanzables.