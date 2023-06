En el saturado panorama del entretenimiento actual, donde abundan las nuevas películas y series, resulta cada vez más difícil decidir qué vale la pena ver. Con plataformas de streaming como Netflix, Prime Video y HBO Max compitiendo por ofrecer las mejores propuestas, la elección se vuelve aún más desafiante. Para simplificar tu decisión, hemos preparado una selección de los títulos más destacados que se estrenarán durante la semana del 5 al 11 de junio. ¡No te los puedes perder!

En el periodo anterior, algunos de los grandes estrenos incluyen novedades como “The Idol”, “Perfil falso” y “Los días”.

Además, hubo nuevas temporadas o episodios finales para series esperadas como “Manifiesto”, “Ted Lasso” y “Drops of God”.

Esta vez, se vislumbran temas variados que incluyen encantadoras comedias románticas, adaptaciones de novelas juveniles, fascinantes docuseries protagonizadas por reconocidos actores, y mucho más.

Tom Holland será el protagonista del drama psicológico "The Crowded Room" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁLES SON LOS MEJORES ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 5 AL 11 DE JUNIO?

1. “Barracuda Queens” (Netflix)

Fecha de estreno: lunes 5 de junio de 2023

En la serie “Barracuda Queens”, Lollo, Klara, Frida y Mia son las alumnas ejemplares que nadie sospecharía como las cerebros detrás de los robos en el vecindario. Pero cuando Amina las descubre en pleno acto, les presenta una decisión difícil: unirse a su banda o exponerlas. ¿Por qué arriesgarlo todo cuando tienen tanto que perder?

2. “Arnold” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 7 de junio de 2023

“Arnold” es una serie documental en tres partes que narra el extraordinario viaje de Arnold Schwarzenegger. A través de reveladoras entrevistas, Schwarzenegger y sus amigos, rivales y colegas revelan todos los detalles en un relato que está a la altura de su legendaria imagen. Desde sus días como fisicoculturista, hasta sus triunfos en Hollywood, pasando por su período como gobernador de California y su vida familiar llena de alegrías y desafíos, este programa nos sumerge en la fascinante vida del icónico actor.

3. “Avatar: el camino del agua” (Disney+ y HBO Max)

Fecha de estreno: miércoles 7 de junio de 2023

“Avatar: El camino del agua” (“Avatar: The Way of Water”) es la esperada secuela de la exitosa película de James Cameron, que también arrasó en taquilla. Si no tuviste la oportunidad de verla en el cine, ahora podrás disfrutarla en servicios de streaming. Te recomendamos aprovecharla en la mejor calidad de definición que tengas en tu televisión, ya que es un espectáculo visual impresionante.

4. “El amor es ciego: Brasil” Temporada 3 (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 7 de junio de 2023

La espera ha terminado para los fanáticos de “El amor es ciego: Brasil” (“Love is Blind”), ya que una nueva temporada con más ilusiones, enamoramientos y, si todo va bien, matrimonios. Los presentadores Camila Queiroz y Klebber Toledo regresan al exitoso programa, que sigue el formato de temporadas anteriores: hombres y mujeres en cabinas separadas, buscando establecer una conexión romántica sin verse cara a cara. Conoce a los nuevos participantes que están dispuestos a confiar en sus corazones.

5. “Yo nunca” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 8 de junio de 2023

En la cuarta temporada de “Yo nunca” (“Never Have I Ever”) , Devi y sus amigas se encuentran en su último año de secundaria, enfrentándose a los desafíos del ingreso a la universidad. Sin embargo, lo que antes era un triángulo amoroso se ha convertido en un cuadrado, ya que nuevos personajes han entrado en escena y han capturado la atención romántica de la protagonista. Este cuadrado amoroso añade tensiones y dilemas emocionales a medida que Devi debe tomar decisiones difíciles que afectarán tanto a sus relaciones como a su propio bienestar.

6. “Culpa mía” (Prime Video)

Fecha de estreno: jueves 8 de junio de 2023

La serie “Culpa mía”, basada en la novela de Mercedes Ron, nos sumerge en la vida de Noah, una adolescente de 17 años que se ve obligada a abandonar todo lo que conoce debido a la nueva relación de su madre, quien decide casarse con el adinerado William Leister. Al mudarse, conoce a Nick, el hermanastro con el que será difícil convivir, no solo porque sus personalidades chocan, sino también por la innegable, pero prohibida atracción que existe entre ambos.

7. “Sabuesos” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 9 de junio de 2023

“Sabuesos” es una emocionante serie coreana que combina acción y suspenso. La trama sigue a dos jóvenes protagonistas involucrados en un peligroso mundo de préstamos, donde se enfrentarán a situaciones arriesgadas con el objetivo de derrotar a un malvado usurero. Dispuestos a arriesgar sus vidas, estos valientes personajes nos sumergen en una historia llena de giros inesperados y momentos llenos de adrenalina, manteniéndonos al borde de nuestros asientos a lo largo de la serie.

8. “Recursos humanos” Temporada 2 (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 9 de junio de 2023

“Recursos humanos” (“Human Resources”) es el spin-off de la exitosa y divertida serie animada “Big Mouth”. En esta segunda temporada, veremos a los diversos monstruos y criaturas que guiarán a más personas en sus viajes emocionales y hormonales, brindando una perspectiva única y entretenida sobre las experiencias humanas.

9. “The Crowded Room” (Apple TV+)

Fecha de estreno: viernes 9 de junio de 2023

“The Crowded Room” es una serie protagonizada por Tom Holland que sigue la historia de Danny Sullivan, un joven arrestado en 1979 por su participación en un tiroteo en la ciudad de Nueva York. La trama se desarrolla a través de las entrevistas realizadas por Rya Goodwin, revelando una verdad mucho más profunda de lo que se esperaba inicialmente. Estas entrevistas desentrañan los misterios y secretos ocultos detrás de los eventos, llevando a Danny a confrontar su pasado y descubrir una verdad impactante.

10. “The Lake” Temporada 2 (Prime Video)

Fecha de estreno: viernes 9 de junio de 2023

En la segunda temporada de “The Lake”, Justin y Riley deciden formalizar su relación, pero un incendio arruina sus planes junto con el cobertizo para botes. Con sentimientos de culpa y vergüenza, Justin se propone demostrar su inocencia y reconstruir el corazón del lago para recuperar al hombre que ama. Mientras tanto, Maisy-May lidia con el regreso de su madre Mimsy, quien afirma estar moribunda y desea pasar su último verano en el lago. Por otro lado, Billie se ve envuelta en un cambio de planes tras conocer a Forrest y Ivy, quienes le dan dos razones para disfrutar de un verano inolvidable.