El cómico Pablo Villanueva, mejor conocido como ‘Melcochita’, anunció oficialmente su candidatura al Congreso de la República para las Elecciones 2021.

El octogenario músico dio a conocer la noticia días después de que el presidente Martín Vizcarra convocara a la realización de los comicios generales para el 11 de abril del próximo año.

“Desde hace años me invitan muchos partidos. Ahora me llamó un movimiento que se llama Perú Crece y está liderado por ‘uno de mi color'... Ya es la hora de los morochos”, dijo Villanueva a el diario El Popular.

‘Melcochita’ agregó que quiere ser la voz de los artistas en el hemiciclo del Congreso porque hay muchas “injusticias” y necesitan “alguien que los defienda”.

Sobre las críticas que pueden recaer sobre su persona, Pablo Villanueva aseguró que está “recontra bañado en aceite”. “Además qué pueden decir de mí. No le robé a nadie, soy honesto y trabajador”, sostuvo el humorista.

Finalmente, Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, -quien tiene 84 años- dijo su edad no es impedimento y recordó que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue elegido presidente del Perú a los 80 años. “Estoy recontra lúcido, no me falla nada, solo quiero servir al país”, concluyó.

