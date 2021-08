Aunque “La familia Ingalls” fue filmada hace más de cuatro décadas, los actores que formaron parte del programa de televisión siguen siendo recordados por el público, ese es el caso de Melissa Gilbert, la actriz que interpretó a la inocente Laura Ingalls a lo largo de la serie de NBC.

Melissa Gilbert, quien saltó a la fama por su trabajo en “Little House on the Prairie”, actualmente tiene 57 años y sigue despertando el interés de sus fans. Aunque en los últimos años ha estado alejada de las pantallas, su vida privada causa curiosidad y sus seguidores no dejan pasar ningún detalle por alto, en especial, la vida amorosa de la actriz estadunidense.

Gilbert se casó tres veces. Actualmente, la actriz de “La familia Ingalls” está casada con el actor y director Timothy Busfield, desde el 2013. La historia de amor de los artistas es admirada por muchos en la industria del entretenimiento estadounidense. Pero, ¿cómo se conocieron? Aquí la historia.

¿CÓMO SE CONOCIERON MELISSA GILBERT Y TIMOTHY BUSFIELD?

Melissa Gilbert y Timothy Busfield se conocieron en un bar en el año 2012. Aunque ocasionalmente se cruzaron en sets de programas de televisión y películas a lo largo de los años, nunca interactuaron. No fue hasta que se encontraron en un bar que empezaron a salir.

Sobre su primer encuentro con Melissa Gilbert y la primera impresión que se llevó de ella, Timothy habló con MLive en 2014 para contar los detalles de cómo se conocieron.

“Solo iba a comprar una porción de pizza y una cerveza y ver deportes en la televisión, y sabía exactamente que el lugar que estaría vacío. Entonces, entré por la puerta principal y una persona estaba sentada en mi silla en el bar. Miré y luego di un paso hacia afuera. Hablé conmigo mismo por un momento, y luego entré, me senté en la barra y pedí una bebida. Entonces vi la sonrisa de Melissa y me fui”, contó Timothy Busfield.

Por su parte, Melissa Gilbert aclaró un punto sobre su primer encuentro con Timothy Busfield al afirmar que por lo general no se sienta sola en un bar. La actriz de “La familia Ingalls” contó que en aquella ocasión había salido con su mejor amigo gay, ellos tenían planeado ir a otro lugar, pero lo encontraron cerrado.

Según reveló “Tuko.co.ke”, fue así como Melissa Gilbert entró al bar al que solía ir Timothy y terminó quedándose sola en el lugar pues su amigo se fue a recoger su teléfono a casa y la dejó hablando con el camarero.

La historia de amor de Melissa Gilbert y Timothy Busfield es una de las más comentadas dentro de la industria de Hollywood pues conforman una gran pareja. Timothy es una estrella de Hollywood que tiene elogios sobresalientes por su carrera en la industria del entretenimiento, mientras que Melissa Gilbert también es una actriz condecorada en su nicho.

¿CUÁNDO SE CASARON MELISSA GILBERT Y TIMOTHY BUSFIELD?

Melissa Gilbert y Timothy Busfield se casaron en abril de 2013 en Santa Bárbara. La actriz expresó su alegría por casarse con el actor en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje:

“Tengo la suerte de caminar por la vida con una verdadera pareja. La profundidad de comprensión, compasión y bondad de este hombre me deja boquiabierto. Y ¡oh, cómo nos reímos! Cuán bendecido soy. Qué agradecido”, dijo en aquella ocasión.

Después de casarse, la pareja se mudó a una casa victoriana restaurada en agosto del 2013 bicada en el centro de Howell. Timothy vivía en una casa de un dormitorio en Holly, Michigan, antes de casarse con Melissa. Decidieron mudarse a Howell, considerando la proximidad de la ciudad a los aeropuertos y estaciones de tren.