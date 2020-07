El lunes 27 de julio el programa “Magaly TV: La Firme” difundió un video de Melissa Klug junto al futbolista Jesús Barco, de 23 años. Ante la propagación de estas imágenes, la empresaria de 36 años fue vinculada sentimentalmente con el jugador del Universitario de Deportes y distintos personajes del espectáculo comentaron sobre ese tema.

Ante las distintas interrogantes de la prensa de espectáculos, la expareja de Jefferson Farfán se comunicó con el programa de Magaly Medina y dio detalles de la relación que tiene actualmente con el joven deportista.

Al ser consultada por la diferencia de edades, Melissa Klug aclaró que ese tabú es parte del pasado y ella podría tener una relación sentimental con un hombre menor que ella.

“A estas alturas, eso es un tabú pasado. Una mujer puede enamorarse de un hombre mayor como de un hombre menor. Eso de las edades es un pensamiento a la antigua... Yo creo que los tiempos han cambiado”, señaló.

Según confesó la ‘Blanca de Chucuito’, ella y el deportista tienen años de amistad porque vivían en el mismo vecindario del Callao e incluso sus familias se conocen.

“Tenemos muchos amigos en común y somos del mismo barrio, ambos de Chucuito. Él no es una persona ajena en mi vida, tenemos muchos amigos en común y conozco a su familia”, contó.

Al ver que Melissa Klug no aclaraba el panorama de su actual estado sentimental, Magaly Medina insistió en preguntarle si es que tiene un romance con Jesús Barco, pero la empresaria solo atinó a decir que ambos se tenían mucha “confianza”.

“Hay mucha confianza y eso es verdad. Tus imágenes hablan solas... ahí no se ve nada, lo que se ve es una simple amistad. Siempre me verán... no estoy escondiéndome de nada porque no estoy haciendo nada malo”, sentenció.

Melissa Klug revela lo que hay entre ella y joven futbolista. (Video: ATV)

