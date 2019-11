Melissa Klug se presentó en el programa “El show después del show” y reveló su incomodidad por la presunta aparición de sus hijos en la cinta de Jefferson Farfán.

La empresaria reveló que recién al ver el tráiler se enteró de la aparición de sus hijos en la ficción. Asimismo, confirmó que ella no participará en la película “El 10 de la calle”, pese a que compartió once años de su vida con Jefferson Farfán.

“Creo que no, yo creo que no estoy”, dijo Melissa Klug cuando fue consultada sobre si su personaje aparecerá en la cinta.

“A mí no me han consultado absolutamente nada. Es más, ahí veo episodios donde salen mis hijos, nosotros tenemos un acuerdo donde no pueden figurar. Entonces, a mí nadie me ha pedido permiso, no he recibido ni una carta ni nada, pero bueno eso ya mi abogado lo está viendo”, advirtió Melissa Klug sobre la aparición de sus hijos en la película de su expareja.

“El 10 de la calle”, la película autobiográfica de Jefferson Farfán, se estrenará en enero del próximo año.

La cinta cuenta con un reparto conformado por Rey Castillo, Ray Castillo y Franco Robles quienes personificarán a Jefferson Farfán en su niñez, adolescencia y juventud. La producción contará con otras figuras como Eva Ayllón que interpretará a “Peregrina” la abuela de la Foquita; Anaí Padilla, Stephanie Orúe, Ramón García, Juan Carlos Rey de Castro, entre otros.

Melissa Klug