¿“El diablo viste de moda” sin la actuación de Meryl Streep? Han pasado 17 años desde su estreno y hace unos días se dieron a conocer detalles que desconocíamos de la producción de la película y uno de ellos fue la actriz estadounidense no iba a formar parte del proyecto como Miranda Priestly debido a que algunas personas no la consideraban divertida.

Así lo contó Wendy Finerman, productora de la película, durante su participación en el podcast “Hollywood Gold”. ¿Qué dijo? A continuación, te lo contamos.

¿POR QUÉ MERYL STREPP CASI PIERDE EL PAPEL DE MIRANDA PRIESTLY?

En dicho podcast, Finerman relató que cuando se anunció el casting y que Meryl iba a interpretar a Miranda, mucha gente la tildó de loca y le recordaron que la actriz “nunca había sido divertida”.

“Y sobre Meryl, la gente pensaba que estábamos locos. Quiero decir, había gente que me llamaba y me decía: ¿Estás loca? No ha sido divertida ni un día de su vida”, expresó la productora de “El Diablo Viste a la Moda”. “Finalmente, ella resultó divertida y ellos estaban equivocados, pero este era claramente un papel diferente para ella”, agregó.

"El diablo viste a la moda": Meryl Strepp estuvo a punto de no interpreta a Miranda P.

Esta revelación dejó a miles de personas sorprendidas, pues antes del estreno de la cinta, Strepp era considerada una de las actrices más populares de Hollywood, pero para muchos era su especialidad era en el género del drama.

STREEP FUE NOMINADA A LOS OSCAR Y GLOBO DE ORO

Asimismo, el papel, que muchos pensaron que no era para ella, terminó dándole una nominación a los premios Oscar y un Globo de Oro por su interpretación como Miranda Priestly, una famosa editora que era temida por todos sus trabajadores, en especial sus dos asistentes: Andrea Sachs (Anne Hathaway) y Emily Charlton (Emily Blunt).