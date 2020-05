La presentadora de televisión Laura Bozzo reveló al programa mexicano “El minuto que cambió mi destino” que se fue de TV Azteca a causa de los supuestos celos de Pati Chapoy por el rating y por los malos tratos que recibió.

Bozzo contó que desde su ingreso a la televisora tuvo alta sintonía, motivo por el que Chapoy la tomó como una enemiga. “Me sacan en Azteca América para Estados Unidos y causé una revolución. El éxito era increíble. Salgo en el 13 y causé una revolución, porque los ratings en ese entonces era una cosa impensada", afirmó.

Sin embargo, el éxito de su programa habría generado mala respuesta entre los conductores de otros programas. "Si bien tenía rating impensados, tenía una enemiga, la mujer más poderosa de Azteca, que entonces me tenía en una oficinita que tenía hasta los muebles rotos”, añadió haciendo referencia a la conductora de “Ventaneando”.

La expareja de Cristian Suárez afirma pese a lo que pasó en dicha casa televisiva, no tiene nada en contra de Chapoy. “Lo digo de corazón, que le vaya muy bien. Pero que tontería, si pudimos haber hecho muy buena mancuerna. Esa rivalidad de conductoras en canales lo vine a aprender acá”, agregó.

Finalmente, Bozzo confesó que recibió malos tratos en TV Azteca, e incluso denunció que le quemaron el cabello. “Hasta me quemaron el pelo. Yo no sé si fue mandado por alguien o no. Y dije ’ah no, acá no me voy a quedar'”, finalizó . Es ahí donde decide pasarse a Televisa, canal donde ella sí quería trabajar.

