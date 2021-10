La telenovela turca “Mi hija” (“Kizim”, en su idioma original) nos ha permitido conocer talentosos actores que formaron parte de este éxito internacional. Entre ellos está Leyla Lydia Tuğutlu, una de las actrices más aclamadas del momento y que hoy es reconocida en muchos lugares por interpretar a Candan.

El personaje de Leyla Lydia Tuğutlu en “Mi hija” es el de una joven veterinaria muy inteligente a la que los golpes de la vida le han hecho fiarse más de los animales que de las personas y que, hasta que la pequeña Öykü aparece en su vida, prefiere la soledad. Sin embargo, ella encuentra el amor en Demir, personaje interpretado por el actor Bugra Gülsoy.

Gracias al éxito internacional de “Mi hija”, una de las producciones otomanas más exportadas de la última década, Leyla Lydia Tuğutlu se ha convertido en una actriz muy popular dentro y fuera de Turquía. No solo destacó por su talento frente a las cámaras, también deslumbró a la teleaudiencia por su belleza. Factor que ha sido clave en su carrera pero que no determinado su vida.

MÁS INFORMACIÓN: Las otras profesiones y talentos de Leyla Lydia Tuğutlu

Leyla Lydia Tuğutlu interpretó a Candan en “Mi hija” (Foto: Leyla Lydia Tugutlu/ Instagram)

LEYLA LYDIA TUGUTLU, LA ACTRIZ DE “MI HIJA” QUE ES MÁS QUE UNA CARA BONITA

Nacida en Berlín y criada en Turquía, Leyla Lydia Tuğutlu es una actriz, modelo y reina de belleza. En 2008 ganó el certamen de Miss Turquía y representó a su país en el certamen de Miss Mundo 2008.

Después de la escuela primaria, tomó clases de piano y violín en el Conservatorio de Turquía. Durante este período trabajó en una agencia de modelos. Tuğutlu se graduó en la escuela secundaria de Anatolia y dejó el conservatorio para iniciar una carrera en el mundo del modelaje, a la par que estudiaba lengua y literatura alemana en la Universidad de Estambul.

La actriz domina los idiomas turco, inglés y alemán. En sus inicios como actriz, interpretó a la hermana más joven de Kenan Imirzalioglu (Mahir Kara) en la serie de televisión “Karadayi”.

Debutó en el cine turco interpretando el papel de Aslı en la película de 2013 Günce. Su primer papel protagónico en una producción cinematográfica se presentó en 2014 con su interpretación de Ayşıl en la película İçimdeki Ses.

Si bien ha formado parte de varias producciones para la televisión y el cine turco, Leyla Lydia Tuğutlu reconoce que su participación en “Mi hija” marcó su carrera ya que le permitió hacerse conocida fuera de Turquía y ganar muchos seguidores.

“La repercusión que ha tenido es increíble, algo de lo que no éramos conscientes mientras grabábamos. Ser tan popular y querida por la gente me hace feliz y, al mismo tiempo, me sorprende. Esta historia nos conectó con personas del mundo entero”, declaró para el medio español “Diez Minutos”.

Si bien su pasión es la actuación, Leyla Lydia Tuğutlu reconoce que su belleza ha sido un factor clave para abrirse un camino dentro del mundo interpretativo. Sobre todo porque la actriz de 31 años ganó popularidad tras hacerse del título de Señorita Turquía en el año 2008.

En diciembre del mismo año asistió a la competencia de Miss Mundo que se celebró en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, donde representó a su país. Ganó también el título a mejor promesa en el concurso de “Mejor Modelo de Turquía” en 2005.

Luego, apareció en el certamen “Miss Tourism Queen International” en China en 2006 y ganó el premio “Internacional Princess”. En 2007, ganó el premio “Oscar TV Fashion” en la categoría de modelo más prometedora.

Sobre este punto, Leyla Lydia Tuğutlu ha manifestado lo que siente. Cuando fue consultado sobre si el físico ha marcado su carrera, la actriz dijo lo siguiente: “Sí, porque en el cine y la televisión lo visual juega un papel importante. Sin embargo, una carrera que se basa solo en ser guapa tiene caducidad, el talento es lo que realmente cuenta. En mi caso, a medida que he ido haciéndome mayor, la belleza ha perdido fuerza para mí”, afirmó para “Diez Minutos”.