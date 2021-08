La telenovela turca “Mi hija”, conocida también como “Kizim” en su idioma original, sigue arrasando en audiencia en España. La producción es la favorita del prime time de Antena 3 y los fieles seguidores no se pierden ningún capitulo de la conmovedora historia protagonizada por Öykü (Beren Gökyıldız) y Demir (Buğra Gülsoy).

“Mi hija” se estrenó en Antena 3 el pasado 28 de diciembre de 2020 y desde entonces cautivó al público español a partir de la historia de Oyku, una niña de ocho años que padece una extraña enfermedad y que se encuentra bajo el cuidado de su tía. La mujer al enterarse del mal de la menor decide abandonarla y le deja una carta con la dirección de su padre, a quien nunca conoció.

Demir (Bugra Gülsoy), es un estafador profesional y un padre negligente que, a cambio de evitar la cárcel, acepta cuidar de su hija, Öykü. A partir de ese momento deben convivir, formándose entre ellos un lazo de amor y enfrentando juntos muchas situaciones dramáticas. A continuación, te contamos qué pasó en el capítulo del domingo 01 de agosto.

“MI HIJA”: QUÉ PASÓ CON ÖYKÜ, CANDAN Y SEVGI

Öykü, Candan y Sevgi hacen una fiesta de pijamada en casa y se divierten viendo una película mientras comen palomitas. “Por favor, vuelve con nosotros. Te echo mucho de menos. Me gustaría que todo volviera a ser como antes”, suplica la pequeña.

Lejos de allí, Demir, Cemal y Ugur vigilan la nave donde los hombres de Ahmet descargan la mercancía ilegal y se inquietan al ver que la policía todavía no llega. “Tranquilo. No nos arriesgaremos ni seremos nosotros quienes lo castiguemos, lo hará la justicia”, advierte Cemal. Y añade: “Yo pasé ocho años en la cárcel. No hagas ninguna estupidez, no vale la pena. No querrás estar lejos de tu hija”.

Poco después, Ahmet recibe una llamada de Arif avisándole de que lo han traicionado y debe irse de allí de inmediato. Demir le grita y sale corriendo detrás de él. “¡Maldito! Esto no va a quedar así. Desearás no haber nacido”, jura el delincuente al ver a su rival.

Mientras trata de huir, Ahmet jura venganza y planea hacerle daño a Demir. “Ve a por algún ser querido de Demir”, indica el delincuente a uno de sus hombres.

Luego Demir, Cemal y Ugur persiguen en un automóvil a Ahmet y este telefonea a su rival: “Déjame y mejor cuida a los tuyos. Podría pasarles algo si no te das prisa”. De inmediato, Gokturk pide a sus amigos que den la vuelta y vayan a casa.

Una vez allí, Demir y sus amigos encuentran todo revuelto y ni un rastro de Candan, Sevgi y Öykü. Para ese entonces, las tres permanecen encerradas en una pequeña habitación. La profesora acaba sufriendo un ataque de ansiedad y Öykü, tratando de calmarla, le dice que lo más seguro es que Demir y Ugur ya estén investigando: “Incluso habrán llamado a la policía y tu padre estará en camino. Vamos a salir de aquí”.

A la mañana siguiente, Resat, el jefe de Ahmet, llega a la casa donde están retenidas las mujeres. Öykü, lejos de asustarse, lo enfrenta asegurando que su padre vendrá a buscarlas y acabará con él. “Tiene una deuda conmigo y ha llegado la hora de que pague”, responde el delincuente.

Poco después, se pone en contacto con el propio Demir y este lo amenaza de muerte. “Cálmate o tendré que colgar. Cometiste un grave error y tendrás que cubrir los daños que ocasionaste anoche. Me hiciste perder mucho dinero así que tendrás que pagarme hasta la última lira si quieres volver a ver a tu hija y a las otras dos mujeres. Las liberaré cuando pagues. Volveré a llamar mañana y te diré dónde nos veremos”, le dice Resat.

Demir, que está acompañado por Cemal y Ugur, hace un gran esfuerzo por controlar sus nervios y dice que conseguirá el dinero, pero con la condición de hablar con su hija. “Estoy bien, tranquilo. No me han hecho nada”, le dice Öykü.

Después de informar a la policía sobre la llamada de Resat, Demir acuerda con él entregar a Tarik la millonaria cantidad que le exige por liberar a Öykü, Candan y Sevgi. Aunque sigue las instrucciones de los agentes, el tipo consigue huir en una moto con el dinero.

Ugur y Cemal, que permanecían escondidos a pocos metros, salen y se ponen junto al resto a buscar a las secuestradas. En ese momento, Demir recibe otra llamada de Resat: “Te lo advertí, te dije que si dabas parte a las autoridades, te arrepentirías. Ahora, a cambio de la vida tu hija quiero la tuya. Piénsalo, tienes veinticuatro horas. Y no vuelvas a hacerte el listo”.

Después Hüseyin, el padre de Sevgi, recibe a Demir en la comisaría y, tras escuchar lo ocurrido, se sincera con él: “He servido durante treinta años a mi país y jamás había estado tan hundido ni me había sentido tan indefenso”. Él le responde con toda la seguridad: “De un padre a otro, le prometo que salvaremos a su hija. Tienen que regresar sanas y salvas”.

Cuando regresar a casa, y mientras Ugur y Cemal preparan la cena, Demir cae rendido debido al agotamiento y tiene un sueño en el que disfruta de un día de playa con Öykü. En las imágenes se ve a que la pequeña le muestra un dibujo con su familia ideal en el que están ellos, Candan y Mertcan, su amigo del alma.