La famosa actriz turca Hülya Duyar, reconocida por haber interpretado a Sultan en la telenovela “Mi hogar, mi destino”, fue intervenida quirúrgicamente debido a un problema de salud. La artista de 52 años ha atravesado por una difícil situación donde ha tenido que demostrar su valentía y coraje para superar este inconveniente.

“Mi hogar, mi destino” (“Doğduğun Ev Kaderindir”, en su idioma original), es una producción otomana que desde que fue estrenada en Turquía se ganó el aplauso del público. Gracias a esto pudo cruzar fronteras y llegar a España donde se ha convertido en una de las más vistas.

El éxito turco “Mi hogar, mi destino” relata la historia de Zeynep, una joven que nace en la pobreza pero encontrará su felicidad cuando es criada por una familia adinerada que le da todo lo que necesita, así como las oportunidades que sus padres no pueden darle. Pese a ello, siente un gran vacío en su corazón que no puede llenar ni con el dinero ni con las comodidades que tiene.

Hülya Duyar en la telenovela “Mi hogar, mi destino”, Hülya Duyar. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

La telenovela es protagonizada por Demet Özdemir, quien interpreta a Zeynep. Junto a ella está Ibrahim Çelikkol que hace el papel de Medhi. A ellos los acompañan un gran elenco de actores que destacan por su gran profesionalismo como el caso de Hülya Duyar.

LA PELIGROSA OPERACIÓN A LA QUE SE SOMETIÓ LA ACTRIZ HÜLYA DUYAR

Hülya Duyar es una de las actrices más representativas en Turquía, debido a su larga trayectoria y siendo parte de diversos dramas que se han vuelto muy famosos en varios países. Por ello, cuando los medios de comunicación de Turquía revelaron que la artista enfrentaba un problema de salud, sus miles de fanáticos evidenciaron su preocupación.

La recordada Sultan en “Mi hogar, mi destino” se vio en la obligación de someterse a una operación para extirpar un tumor cerebral que la aquejaba.

Hülya Duyar publicó esta fotografía en su Instagram. (Foto: Hülya Duyar / Instagram)

Según Divinity, la actriz señaló que los primeros síntomas aparecieron durante la grabación de su última telenovela.

“De repente no pude hablar durante el rodaje. Tuve un ataque (…) Me fui de vacaciones y me desmayé. Cuando fui al médico, se encontró un tumor grande”, expresó Duyar.

La operación ha sido todo un éxito, según indicaron sus propios familiares en redes sociales: “Nuestra Hülya está fuera de cirugía. El médico, Uğur Türe, ha afirmado que la operación ha sido un éxito”.

Actualmente y luego de la operación, la actriz viene recibiendo ayuda en el Hospital Universitario de Yeditepe. Cabe indicar que la artista no ha dejado de recibir muestras de apoyo de sus compañeros de trabajo e incluso conversó con el actor Bathiyar Memili mediante una videollamada, según Hola.

¿QUIÉN ES SULTAN EN “MI HOGAR, MI DESTINO”?

Hülya Duyar interpreta a Sultan en la telenovela “Mi hogar, mi destino” y su gran trabajo como actriz ha sido muy bien aplaudido por la teleaudiencia.

Sultan aparece en muchas escenas del drama otomano y es la madre de Amine, y la mejor amiga de Zeynep. A pedido de la mamá de Mehdi se dedicó a organizar el compromiso de los protagonistas.

Otra de las escenas importantes de Sultan es cuando ayuda a la hermana de Mehdi a ocultar el embarazo de su exnovia.

Hülya Duyar es muy reconocida en su país por su gran trabajo en la actuación. (Foto: Hülya Duyar / Instagram)

¿QUIÉN ES HÜLYA DUYAR?

Hülya Duyar nació el 26 de junio de 1970 en Turquía. Desde muy pequeña migró junto a su familia a Alemania.

Luego de terminar sus estudios básico se dedicó a trabajar como peluquera, maquilladora, pero su vida se inclinaría por el teatro. Debido a ello ingresó a estudiar actuación y fue en el 2000 cuando inició su trabajo en telenovelas y series de televisión.

Ha participado en importantes producciones como “Günlük” (2002), “Superseks” (2004), “Hecho en Europa” (2007), “Evet, lo haré” (20099, “Zenne” (2011), “Sevgili Gecmis” (2019), entre otras.

En su vida personal, le encantan los animales y tiene un perro llamado Zeus.