El pasado 15 de octubre, Netflix estrenó otra serie coreana pero esta vez con una temática diferente a la de “El juego del calamar” o “Alice in Borderland”. El programa en cuestión es “My name”, o “Mi nombre”, un drama bajo la producción de Yoo Jeong-wan que cuenta con una primera temporada de tan solo ocho episodios.

Esta producción espera seguir los pasos de sus antecesoras, las cuales están bien posicionadas en el mercado internacional, acumulando una legión de seguidores que están a la expectativa de un próximo estreno. “Mi nombre” está protagonizada por la actriz y modelo surcoreana Han So-hee, quien encarna a la joven Yoon Ji-woo, una mujer que hará de todo por destruir al asesino de su padre.

A tan solo unos días de su lanzamiento, el programa ha tenido un buen recibimiento, especialmente por el sangriento final que ha dejado sorprendido a más de uno. Por esa razón, recordemos el capítulo final de la serie que ya es parte del top 10 de la plataforma de streaming.

Ahn Bo-hyun interpreta Pil-do, un trabajador y riguroso detective de la policía en la Unidad de investigación de Drogas (Foto: Netflixkr / Instagram)

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “MY NAME”

Anteriormente, Ji-woo descubre que su padre era un infiltrado de la policía y que el comisario no estaba relacionado con su muerte, por lo que está lista para asesinar a Moo-jin. Es por eso que cuando el jefe de la banda criminal se entrega a la policía, la joven roba una prueba que lo incrimina para que así lo liberen y pueda cumplir con su venganza.

Es así como todos descubren que ella es un infiltrada y la acusan de apuñalar al comisario, razón por la que es detenida y a la misma vez llevada a un hospital por sus graves heridas. Una vez en el centro médico, la joven escapa y el jefe de policía herido le revela a su equipo que ella no fue quien lo apuñaló, sino que es la hija de su colega asesinado por los mafiosos.

Pil-do consigue capturarla y huyen juntos, teniendo un momento romántico que ya se venía esperando desde hace algunos capítulos. Es así como el detective intenta convencerla de declarar en contra Moo-jin y detener su venganza.

La protagonista hará de todo por vengar la muerte de su padre, así tenga que arriesgar su vida (Foto: Netflixkr / Instagram)

Mientras tanto, el jefe de “Dong Cheon Pa” sale a la carretera e intersecta a los jóvenes, llegando a dispararle en la cabeza a Pil-do, quien cae al suelo en un charco de sangre. Esta es la última vez que se ve al jugador de judo pero queda bastante claro que está muerto.

Tras cogerle la mano y despedirse, Ji-woo se enfrenta a Moo-jin, quién osa hablar mal de su padre y se muestra tentado a la idea de morir en manos de la joven. Es así como se sumergen en una pelea con cuchillos donde Ji-woo resulta apuñalando a su enemigo por la garganta.

Satisfecha, la fémina aprecia la escena y finalmente rinde homenaje a su padre, colocando una foto de ambos en su tumba, mientras recuerda todo lo que vivió hasta ese momento, incluyendo a su buen amigo Pil-Do. ¿La gente de Moo-jin la buscará para cobrar venganza? Ese es un misterio que se resolverá de haber una nueva temporada.

¿”MY NAME” TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Si bien hay casos como el de la exitosa serie americana “You”, donde los directores de Netflix dan luz verde a otra temporada incluso antes de estrenar la más reciente, es diferente cuando se trata de producciones nuevas como “My name”, donde se suelen tomar un mayor tiempo para analizar la recepción del público y las calificaciones de los especialistas.

Por esta razón, se necesitan unos meses más para saber las intenciones de la plataforma de streaming.