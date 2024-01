Entre la década del 80 y los 90, la balada y el soft rock tuvo en Michael Bolton a uno de sus más importantes representantes, ganando varios premios internacionales, como el Grammy o colocarse en la lista de los más populares de Billboard.

La celeb de Estados Unidos es conocido por temas como “When a Men Loves a Woman”, que se ubica en el puesto 54 de “Las mejores canciones de todos los tiempos” de Rolling Stones, o “Said I Loved You... But I Lied”, ambas sumando más de 500 millones de reproducciones en YouTube.

A sus 70 años, el cantante continúa en los escenarios con una gira con la que recorre varias ciudades, pero que se verá interrumpida por un delicado anuncio que el propio artista realizó en sus redes sociales.

El cantante se encuentra de gira en Estados Unidos (Foto: Michael Bolton / Facebook)

MICHAEL BOLTON FUE OPERADO POR TUMOR CEREBRAL

A través de su cuenta de Instagram, el reconocido cantante compartió un extenso mensaje en el que deseó un feliz nuevo año a sus seguidores e hizo una alarmante revelación sobre su estado de salud.

“Quiero empezar deseándoles a todos un muy feliz y saludable Año Nuevo”, inició el mítico cantante de 70 años.

En su mensaje, el actor indicó que el final del 2023 le presentó un desafío muy inesperado, pero que, afortunadamente, pudo superar gracias a la intervención de su médico.

”Justo antes de las vacaciones descubrí que tenía un tumor cerebral, lo que requirió cirugía inmediata. Gracias a mi increíble equipo médico, la cirugía fue un éxito”, destacó.

¿MICHAEL BOLTON SE RETIRA DE LA MÚSICA?

La operación a la que fue sometido el cantante despertó más de una inquietud en sus seguidores, incluyendo el futuro de este en la música, pues luego de una intervención tan delicada, lo más común es que estos se retiren de manera temporal o definitiva.

Sin embargo, en este caso, Michael Bolton no se retirará de la música. En su comunicación indicó que se encontraba “recuperándose en casa y rodeado del tremendo amor y apoyo de la familia”, además de comprometerse a recuperar las fechas de su gira, las cuales se suspenden debido a su estado de salud.

“Siempre es lo más difícil para mí es decepcionar a mis fans o posponer un show, pero no dudes de que estoy trabajando para acelerar mi recuperación y volver a los escenarios pronto”, agregó.

Finalmente, MB, como firmó su comunicado, se comprometió también a compartir mayores actualizaciones de su estado de salud.