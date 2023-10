Con más de 160 películas grabadas y más de 70 años trabajando, la enorme carrera actoral de Michael Caine ha llegado a su final, dejando un enorme legado en este mundo y que muchos de sus colegas más jóvenes quisieran alcanzar.

El actor británico, que en marzo de este año cumplió los 90 años de edad, ha preferido dar un paso al costado y descansar de todo lo ajetreado que es estar rodando alguna película o serie de televisión.

EL RETIRO DE MICHAEL CAINE

El actor Michael Caine venía de protagonizar la película “The Great Escaper”, obteniendo muy buenos comentarios por parte de la crítica especializada, así que llama la atención que haya decidido retirarse en estos momentos.

Sin embargo hay mucha lógica de su elección, pues se podría decir que se ha ido por la puerta grande y triunfando por todo lo alto, como siempre lo demostró desde que inició su carrera.

El propio actor, en una entrevista con BBC Radio, ha dado a conocer que, oficialmente, no seguirá actuando y que ahora descansará después de una extensa carrera muy galardonada.

Uno de los motivos principales que lo inclinó a aquella decisión es el hecho de que, a su edad, será muy complicado de encontrar nuevos papeles, pues en las películas, los actores suelen ser más jóvenes.

“Sigo diciendo que me voy a retirar. Bueno, ahora lo estoy. He pensado que he tenido una película en la que he interpretado el papel principal y con críticas increíbles... ¿Qué voy a hacer para superarlo? Los únicos papeles que es probable que consiga ahora son hombres de 90 años, o tal vez 85, no van a ser los protagonistas. No tienes protagonistas a los 90 años, vas a tener chicos y chicas jóvenes y guapos. Así que pensé: ‘mejor me voy con todo esto’”, indicó.

Michael Caine ha trabajo en más de 160 películas (Foto: The Dark Knigth)

PREMIOS DE MICHAEL CAINE

Premios Oscar

Mejor actor de reparto por “Hannah y sus hermanas” (1987)

Mejor actor de reparto por “The Cider House Rules” (1999)

Globos de oro

Mejor actor de comedia o musical por “Educando a Rita” (1983)

Mejor actor de miniserio o telefilme por “Jack el destripador (1988)

Mejor actor de comedia o musical por “Little Voice” (1998)

Premios BAFTA

Mejor actor por “Educando a Rita” (1983)

BAFTA Honorífico (1999)

Premios del Sindicato de Actores

Mejor actor de reparto por “The Cider House Rules” (1999)

Festival Internacional de Cine San Sebastián