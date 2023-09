¿Qué sucedió con la influencer Michelle Lizárraga, conocida como “La Bellota”? Diversos medios de comunicación apuntan a que la joven, de apenas 22 años, falleció ahogada en un canal de Mazatlán, en la zona limítrofe con Sinaloa, México.

Esta información viene circulando desde el 8 de septiembre, cuando los trabajadores de una construcción dieron aviso a la Policías, tras ver volcado un automóvil volcado en el canal de riego.

LO QUE SE SABE DE LA SUPUESTA MUERTE DE “LA BELLOTA”

Todo apunta a que “La Bellota”, una influencer de 22 años, falleció tras haber caído con el auto que conducía, Jetta color negro, en un canal de riego en la comunidad de San Francisquito.

Los trabajadores de la construcción, al llegar a trabajar por la mañana, avisaron se habrían percatado de un automóvil que estaba volcado en el canal de riego. De inmediato llamaron a las autoridades para que inicien las labores de rescate.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, la joven ya habría fallecido. Los medios de comunicación indicaron, con base a fuentes confidenciales, que el cuerpo de una mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le habrían identificado dos marcas particulares: un tatuaje de cruz en el brazo izquierdo y el número 666 en el derecho. De momento, la Policía no se ha pronunciado de manera oficial.

A “La bellota”, de apenas 22 años, le gusta lucir su figura y lujos (Foto: Michelle Lizárraga/TikTok).

“LA BELLOTA”, UNA INFLUENCER DE VIDEOS SENSUALES Y DE UN VIDA DE LUJOS

Michelle Lizárraga era una joven que disfrutaba de la vida y tenía una pretendiente que le mandaba exorbitantes ramos de flores, que ella no dejaba de presumir en sus redes sociales. En su cuenta de TikTok hay 14 mil seguidores, donde se le puede ver haciendo sensuales bailes y mostrando su figura. La última vez que subió un video fue el 7 de septiembre, aunque presuntamente éste no sería el de la noche previa a su muerte ya que supuestamente no coincide la vestimenta. Sin embargo, muchos seguidores colocan comentarios lamentando su presunta muerte.

En tanto, en su cuenta de Facebook hay fotos donde aparece en diminutos bikinis, mostrando también los enormes ramos de rosas rosas y artículos de marca como Dior y Balenciaga. Acompañaba sus publicaciones con canciones de regional mexicano o banda; y siempre se mostró devota de la Santa Muerte y de las joyas de oro.