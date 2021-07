Michelle Renaud, recordada por su participación en la telenovela “La Reina soy yo”, es una de las actrices mexicanas más queridas en las redes sociales. A través de sus plataformas digitales, la artista comparte sus experiencias tanto de su vida profesional como personal.

En enero de 2020, la actriz publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde les compartía a sus fans la importante decisión que había tomado tras retirarse de manera definitiva los implantes mamarios. Desde ese entonces, ella se siente mucho más a gusto con su cuerpo.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Marco Antonio Regil, la actriz volvió a compartir cómo sus inseguridades y las exigencias de la televisión la llevaron a vivir uno de los momentos más dolorosos de su vida, ya que, literalmente, empezó a desangrarse en un set de grabación.

EL DURO MOMENTO QUE VIVIÓ MICHELLE RENAUD DURANTE LA GRABACIÓN DE UNA NOVELA

Michelle contó que desde que incursionó en el mundo del espectáculo comenzó a sentir muchas inseguridades vinculadas con su cuerpo. Es así como a los 18 años tomó la decisión de operarse el busto. “Desde los 15 años que estuve en ‘Rebelde’ hasta los 18 que me independicé yo moría de ganas por operarme”, expresó la actriz.

“Quedé en una novela, me dicen: ‘En un mes empiezas’. Entonces yo dije: ‘Me opero antes para empezar la novela perfecta’, y a la mera hora pues me opero y a las dos semanas, antes del mes, me hablan y me dicen: ‘Mañana tienes llamado’. Y yo: ‘Pues no puedo, porque yo tengo los drenajes’”, detalló la recordada ‘Yamelí Montoya’.

Aunque le compartió a la producción su estado, ella tenía ir a grabar. Michelle reveló qué fue lo que ocurrió cuando llegó la hora de filmar, uno de los instantes más incómodos que aún recuerda con toda claridad.

“Fui, tenía una escena de cama, la primera en mi vida… me abrocho el drenaje y empiezo a hacer la escena, estoy con este actor que de verdad se portó increíble. Yo le dije: ‘No puedo mover los brazos, tú te tienes que mover demasiado para que no se note que estoy tiesa’. Él súper lindo”, comentó la artista.

Todo parecía bajo control cuando de repente su compañero le lleva a un lado. “Me agarra y me empieza a decir: ‘vámonos, vámonos’ y me saca del set a media escena. ‘Mich, háblale a tu mamá, te estás desangrando’”, reveló Renaud. “Ya se me habían abierto los drenajes, estaba toda llena de sangre, no sabes lo que sentí… Fue horrible”, confesó.

Para la actriz aquel episodio en su vida fue el inicio de todo lo que viviría por los implantes de seno e incluso señaló que para ella fue un mal augurio. “Eso fue a las dos semanas de mi operación, desde ahí ya era un augurio de lo que hiciste estuvo mal, no debiste de haber puesto nada”, sentenció.

¿POR QUÉ MICHELLE RENAUD SE QUITÓ LOS IMPLANTES MAMARIOS?

En enero de 2020, la actriz mexicana reveló que luego de tener implantes de senos por 9 años, decidió quitárselos, ya que comenzó a experimentar síntomas raros en el cuerpo. De acuerdo con Renaud, algunos de estos malestares los tenía desde el principio, pero se fueron intensificando luego de que su hijo dejara de lactar.

Acné severo, manchas blancas en la piel, colitis agua, mareos seguidos y cansancio extremo fueron algunos de los síntomas que padeció la actriz. Sin embargo, llegó a pensar que eran normales, hasta que una amiga suya subió un video de que se había quitado los implantes por el “breast implant illness”.

Luego de buscar más información al respecto, la actriz se dio cuenta que tenía los mismos síntomas y optó por retirarse los implantes ya que su salud era más importante que lo estético.

Para la actriz mexicana, los implantes no iban de acuerdo con su amor propio, ni su estilo de vida, además se comenzó a sentir en riesgo.

“Hay mujeres a las que su cuerpo los acepta toda su vida y otras que después de 10 años o meses les hacen daño”, escribió.

Por último, Renaud comentó que quería compartir su decisión para hacer consciencia acerca de la enfermedad del implante mamario y sobre la importancia de no sentirse menos por culpa del físico.