Miguel Bosé es uno de los cantantes españoles más populares de los últimos años. Hace un tiempo generó gran polémica al afirmar que el coronavirus es una conspiración creada por Bill Gates y cuando su madre falleció, él ha indicado que nunca tuvo COVID-19 y que fue sedada hasta su muerte.

En una entrevista con el programa “La sexta”, el cantante realizó incendiarias declaraciones en una esperada entrevista en la que reiteró su negación acerca de la pandemia y también reveló algunos secretos sobre su vida personal.

En los primeros minutos del encuentro con el periodista Jordi Évole, que se transmitieron este domingo, el responsable de éxitos como “Si tú no vuelves” y “Aire soy”, habló de la muerte de su mamá, Lucía Bosé, y de su complicada relación con su papá, el torero Luis Miguel Dominguín.

LA PELEA DE MIGUEL BOSÉ Y SU PADRE LUIS MIGUEL DOMINGUÍN

Miguel Bosé reveló que el quería mucho a su padre, pero tuvieron muchos encuentros por que ambos tienen un carácter igual y muy complicado.

El cantante dijo que eran iguales en “la torería”, que para él no sólo es una profesión, sino una “actitud ante la vida, de llevarla, de jugar con ella, tomar riesgos. Torería es eso, pero un torero no es chulo, nunca”.

Además, el español dijo que su padre no era machista, sino mujeriego: “Había unas reglas en la época que en sí eran machistas, pero él no lo era como actitud. De hecho, fuera de esa conveniencia o de ese convenido que se ejercía en sociedad, no tenia actitud machista”.

Miguel Bosé por fin acepta que el coronavirus existe y que "mató a mucha gente". (Foto: Captura de video)

En medio de la conversación recordó que fue de caza con su padre y él no pudo matar a una cierva que estaba a punto de parir, así que esto llevó a que discuta con su padre.

“Me forzó a cazar una cierva. Le disparé a la cierva y la maté. Para llevarte los animales a casa, los destripas, sacas todo el estomago, las tripas, te quedas con la casquería. Y, en el momento de rajar, sale un bambi... Le faltaban días para nacer”, señaló sobre el choque más fuerte que tuvo con Luis Miguel Dominguín.

“Recuerdo que reaccioné muy mal, fui a darle puñetazos, lo llamé ‘Hijo de puta’ y me fui caminando solo. Él se paraba con el Land Rover de: ‘Súbete ahora, eres un cobarde, un débil’”, agregó.

El cantante contó que, ante esas ofensas, se plantó y ahí que su padre se se dio cuenta “que tenía el mismo ADN y que no iba a ser fácil; esa noche vino a mi cuarto, se acercó e intuí que quería pedirme perdón, pero no era alguien que desde su estatus estuviera acostumbrado a pedir perdón, y sólo le dije ‘No voy a volver a cazar nunca más en mi vida’, y me dijo: ‘Vale’”.