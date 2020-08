El actor Miguel Herrán, quien alcanzó la fama y el éxito internacional gracias a los personajes de Río y Christian Expósito que interpretó en las serie “La casa de papel” y “Élite”, respectivamente, alborotó Instagram luego compartir con todos sus seguidores una atrevida fotografía.

El español que con apenas 24 años ya ganó un Premio Goya al mejor actor revelación en el año 2016, publicó un selfie que se tomó frente al espejo en el baño en el que luce un short que se bajó para mostrar los resultados en su físico del trabajo que realiza en el gimnasio.

El actor acompañó la captura con un enimágtico mensaje: “A veces hay que tomar la decisión consciente de no estar cuerdo”. El post, hasta el momento, cuenta con más de 2 millones y medio de “Me gusta” y sus seguidores lo han llenado de elogios en los comentarios.

Miguel Herrán se mantiene muy activo en redes sociales y actualmente está inmerso en la promoción de su nuevo filme “Hasta el cielo”, del cineasta español Daniel Calparsoro, y en el que comparte el protagonismo con el consagrado actor Luis Tosar.

Tiempo atrás confesó que padeció de vigorexia (trastorno del comportamiento que se caracteriza por la obsesión de conseguir un cuerpo musculoso) y que incluso al día de hoy lucha contra ese flagelo. “Me prohíbo mirarme en ciertos espejos, porque se que me voy a obsesionar”, dijo al respecto.

Hace solo unos días, Herrán compartió con sus seguidores un mensaje en el que explicó cómo se sentía con su cuerpo y ante las críticas. “Creo que por primera vez en mi vida me he mirado al espejo y me he aceptado. Creo que por primera vez tampoco me importa si esta foto no les gusta. Esta foto es para mi.. para no olvidarme jamás de que el éxito personal está en la aceptación de uno mismo y no en la de los demás”, se lee junto a la imagen.

