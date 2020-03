En medio de su aislamiento social por el coronavirus, Miley Cyrus decidió hacer un programa de entrevistas a través de Instagram al que ha llamado “Bright Minded: Live With Miley”. Durante una reciente emisión, la cantante estadounidense conversó con Hilary Duff y terminó confesando que ella fue su inspiración para entrar al mundo de la actuación.

En uno de los clips, se escucha que la intérprete de “Malibu” le revela a Duff que ella asistió al casting de Hannah Montana, “solo para poder imitarla”, pues en aquel entonces Hilary protagonizaba la serie “Lizzie McGuire”.

“Quiero confesarte que fui a un concierto tuyo cuando tenía once años vestida con una falda de cuadros plisada y unas botas Uggs solo porque tú vestías así”, explicó antes de hacer la confesión.

“No me importaba ser actriz o cantante, simplemente quería copiarte en todo, lo que más quería era poder hacer cualquier cosa que hubieras hecho tú. Así que quiero darte las gracias por haberme inspirado. Nunca estaría aquí sentada ahora de no haber sido por ti. Tú me has enseñado el camino a seguir”, contó.

Su revelación conmovió a Hilary, quien señaló que Miley ha sido valiente en muchas etapas de su vida, motivo por el cual la considera una mujer valiente y una inspiración para todos.

“Lo primero, decirte que eres muy amable y que siento que te conozco desde hace muchísimo tiempo. Escucharte decir eso me ha hecho sentir que eres realmente una luz y que has sido muy valiente por tomar tantas decisiones arriesgadas en la vida. Tú, sí que eres una inspiración para todos nosotros”, dijo.

Cabe mencionar que, la artista de 27 años ha hecho una serie de transmisiones, en las que ha compartido conversaciones en videollamada con personalidades como la empresaria Paris Hilton y la cantante Dua Lipa.

