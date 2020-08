Miley Cyrus estrenó su nueva canción “Midnight Sky” hace tres días y ya lleva más de 27 millones de reproducciones en YouTube. Es así que decidió agradecer a sus seguidores por la buena aceptación que ha recibido. “Gracias por todo el apoyo. Mi corazón está en llamas ahora mismo. Gratitud a 100. Si aún no lo has hecho, revisa el enlace de mi biografía para escuchar mi nuevo sencillo”, señaló la cantante estadounidense en su cuenta de Instagram.

Mediante sus redes sociales, la intérprete de “Malibu” dio a conocer que se presentará en los MTV Video Music Awards, el cual se dará el 30 de agosto desde Nueva York. Cyrus se une a J Balvin, The Weeknd, Lady Gaga y la banda coreana BTS, quienes ya ha confirmado sus shows para la gala.

Miley Cyrus habla de su vida íntima

Hace unos días, Miley Cyrus causó polémica al hablar de sus primera experiencias sexuales. En una reciente entrevista de la cantante al podcast “Call her Daddy”, la ex chica Disney reveló que siempre se sintió atraída por las mujeres pero su primera vez fue al lado de su exesposo Liam Hemsworth.

“Me sentía atraída a las mujeres mucho antes de que sintiera atracción por los hombres. Cuando tenían como 11 o 12 años experimenté con mis amigas para entender lo que otras chicas hacían con los chicos”, relató.

Del mismo modo, contó como anécdota que le mintió a su exesposo sobre su virginidad. “Me acosté y le dije que él no era el primero para no sentirme como una loser”, afirmó. El hecho parece no haberle caído muy bien al actor australiano, de quien una fuente habló al portal estadounidense US Weekly.

“Liam tiene una muy baja opinión sobre Miley en este momento. Él estaba realmente herido por su separación… Miley y Liam no han hablado mucho desde su divorcio”, afirmó la fuente.

