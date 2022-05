Desde su estreno en 2016 hasta el estreno de la cuarta temporada de “Stranger Things”, la serie de Netflix se ha posicionado como una de las más populares de la plataforma, manteniéndose muchas veces en el top 10 del servicio de streaming.

Y es que la popularidad de la serie ha hecho que Netflix, durante el lanzamiento de su apartado de juegos, decida darle dos títulos a la producción, los cuales han sido muy valorados por los suscriptores.

Parte del éxito de la serie, además de una trama original, es la inclusión de actores experimentados como Winona Ryder y David Harbour, con jóvenes como Gaten Matarazzo (Dustin) y Millie Bobby Brown (Eleven).

Precisamente el caso de Eleven es uno de los más recordados por los seguidores de la oscura serie de Netflix, pues en la primera entrega tuvo que lucir, por pedido del personaje, el cabello totalmente rapada, un actor de profesionalismo para una actriz menor.

Ahora, con 18 años, Millie Bobby Brown, es una de las más demandadas gracias a sus papeles, su labor como embajadora de Unicef y sus curiosas declaraciones.

¿QUIÉN ES MILLIE BOBBY BROWN?

La actriz nació en Marbella, España, en 2004, y desde muy joven estuvo ligada a la actuación, pues participó en “Once Upon a Time in Wonderland”, “Grey’s Anatomy” o “Modern Family”, dando así sus primeros pasos frente a cámaras.

Tras esto llegaría la propuesta de Netflix para interpretar a Eleven, el misterioso personaje de “Stranger Things” que promete dar de qué hablar en las próximas entregas.

La fama que consiguió Millie le permitió convertirse en Embajadora de buena voluntad de Unicef, un cargo honorario con el que lleva un mensaje de fuerza a millones de niños alrededor del mundo.

Además de su activismo, la joven ha emprendido con su propia línea de belleza llamada “Florence by Mills”, especializada en productos cosméticos como labiales, sombras y máscaras faciales.

Es así como una más madura Millie llega al estreno de “Stranger Things” 4 y se alista para la quinta temporada, la última de la serie de Netflix.