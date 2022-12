2 / 6

Jacob Haines dio vida al pequeño Mikey cuando estaba creciendo. De acuerdo con varios medios, tras participar en “Mira quién habla” no siguió una carrera en el mundo de la actuación, aunque estudió danza e interpretación. Se casó y tiene una familia. Además, trabaja como bailarín en el parque Disney, publicó 20 Minutos (Foto: TriStar Pictures / Twitter de Look At Them Now!)