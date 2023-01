Cuando ya estaba prácticamente todo listo para que se celebre el Miss Universo 2022, la organización se dio con la sorpresa de que dos de las participantes tomaron la decisión de no participar en la gala que se realizará este sábado 14 de enero en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orleans.

Se trata de la Miss Kazajistán, Diana Tashimbetova, y la Miss Letonia, Kate Alexeeva. Ambas competidoras, por razones distintas y polémicas en un caso, ya no concursarán por el título de la mujer más bella del mundo, lo cual ha llamado mucho la atención de todo el planeta, pues es difícil que un evento de tanta importancia sufra con imprevistos a tan poco tiempo de su realización.

Es por ello que, en esta nota, vamos a detallar las razones, por la que cada una de las modelos optó por retirarse del concurso, dejándoles una gran tristeza a ambas, pues se trataba del punto más alto de toda su carrera, hasta el momento y podría darle a la ganadora un cambio total en toda su vida.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ LA MISS KAZAJISTÁN?

Diana Tashimbetova es la protagonista de la polémica en este Miss Universo con su renuncia, aunque los problemas en su organización se conocieron unos días antes de que el 2022 llegara a su final.

La modelo arremetió en contra de la organización de los encargados del Miss Kazajistán, pues ya la habían anunciado como representante y se desinteresaron sin brindarle la capacitación y preparación que cualquier joven necesitaría para ir a participar en el evento.

Es más, la joven aseguró que ella misma había cubierto algunos gastos con la finalidad de ir a Estados Unidos y participar, pero no pudo cumplir su objetivo por en su país decidieron no mandarla.

“No me brindaron la capacitación adecuada y me retiraron los fondos, pese a que ya compré una visa, boletos y cosí varios vestidos de noche con mi propio dinero. Estaba lista para superar todas las dificultades y hacer todo lo posible de mi parte, pero los organizadores no se hicieron responsables de mí y oficialmente anunciaron que se niegan a enviarme a Miss Universo por el hecho de que no tienen tiempo para prepararme”, comentó la participante en sus redes sociales.

La Miss Kazajistán no participará del Miss Universo 2022 (Foto: Diana Tashimbetova / Instagram)

¿A QUÉ SE DEBE LA RENUNCIA DE MISS LETONIA?

A diferencia del caso anterior, Kate Alexeeva se ha visto en la obligación a dejar de lado su participación por temas relacionados a la COVID-19 y a su salud, ya que aún sigue en recuperación y no puede exponerse a sí misma ni a otras personas.

Con mucha tristeza, pero inteligentemente, anunció que no podrá participar en el evento de este sábado 14 a través de sus cuentas de redes sociales.

“Siguieron las complicaciones. Por el momento, todavía me estoy recuperando. Me veo obligada a revocar mi participación en ‘Miss Universo’ este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de otras concursantes y sus familias es una prioridad”, comentó.