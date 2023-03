La película “Misterio a la vista” (”Murder Mystery 2”) llegará muy pronto al catálogo de Netflix. Esta comedia dramática es la secuela de “Misterio a bordo” (también conocida como “Criminales en el mar”) y está protagonizada por las estrellas Adam Sandler y Jennifer Aniston.

La cinta tiene a Jeremy Garelick como director y a James Vanderbilt como guionista. Además, se sabe que los actores Mélanie Laurent, Mark Strong y Jodie Turner-Smith se suman a su variado elenco.

Entonces, ¿de qué trata “Misterio a la vista”? A continuación, te revelamos su sinopsis y cómo ver la película de Netflix.

Mark Strong como Conner Miller en la película "Misterio a la vista" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MISTERIO A LA VISTA”?

Los hechos de “Murder Mystery 2″ envuelven a Nick y a Audrey Spitz en un caso que marcará su carrera y que les ofrece lo que siempre quisieron: una oportunidad para que su agencia alcance el éxito.

Así se lee en la sinopsis del largometraje: “Cuatro años después de resolver su primer misterio a bordo de un yate, Nick y Audrey Spitz son detectives de tiempo completo que tienen como nueva misión sacar adelante su agencia de investigación privada”.

“Cuando los invitan a la boda de su amigo en su isla privada, no tardan en darse cuenta de que los problemas todavía los siguen de cerca, ya que secuestran al novio poco tiempo después de comenzada la celebración. Todos pasan a ser sospechosos: los invitados, los familiares y hasta la propia novia”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “MISTERIO A LA VISTA”

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “MISTERIO A LA VISTA”?

“Murder Mystery 2” se estrenará a nivel mundial el viernes 31 de marzo del 2023. Como acostumbra Netflix, el proyecto se lanzará a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países:

México: 1:00 am.

1:00 am. Guatemala: 1:00 am.

1:00 am. Honduras: 1:00 am.

1:00 am. El Salvador: 1:00 am.

1:00 am. Nicaragua: 1:00 am.

1:00 am. Costa Rica: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Panamá: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. República Dominicana: 3:00 am.

3:00 am. Puerto Rico: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 4:00 am.

4:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 8:00 am.

Escena de la película "Misterio a la vista" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MISTERIO A LA VISTA”?

El film, titulado en España como “Criminales a la vista”, estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, podrás disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MISTERIO A LA VISTA”?

Adam Sandler como Nick Spitz

Jennifer Aniston como Audrey Spitz

Mark Strong como Conner Miller

Adeel Akhtar como el Maharajah

Mélanie Laurent como Claudette Joubert

Jodie Turner-Smith como la condesa Sekou

Enrique Arce como Francisco Pérez

Kuhoo Verma como Saira

Dany Boon como el inspector de la Croix

Conoce la lista completa a través de este link.