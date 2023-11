El regreso de Godzilla en la nueva serie de Apple TV+ que está a punto de sacudir el mundo. “Monarch: Legacy of Monsters” es la sensación del momento, y te traemos la lista completa de actores y los personajes que te harán vivir una experiencia monstruosamente emocionante.

Pero, ¿qué hay detrás de “Monarch: Legacy of Monsters”? La serie sigue a los miembros de la organización Monarch mientras se enfrentan a Godzilla y otros monstruos, conocidos como “Titanes”, durante medio siglo, luego de los eventos de “Godzilla” (2014).

Creada por Chris Black y desarrollada por Black y Matt Fraction, esta serie llega el 17 de noviembre de 2023 a Apple TV+, prometiendo acción a lo grande con el legendario Godzilla. Antes de seguir, mira el tráiler.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ELENCO DE “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS”?

1. Anna Sawai como Cate

Anna Sawai personifica a Cate, una ex maestra de escuela y valiente superviviente del Día G, que emprende un viaje a Japón con la intención de resolver asuntos familiares. Sin embargo, en lugar de las respuestas que busca, desentraña un secreto familiar que cambiará su vida. Cansada de huir de sus problemas, Cate está decidida a confrontarlos y encontrar las respuestas que busca.

La actriz es reconocida por sus papeles anteriores, como Naomi en “Pachinko”, Kiriko en “Ninja Assassin” y Elle en “F9″, demostrando su versatilidad y habilidad para interpretar personajes diversos en la pantalla.

2. Kurt Russell como Lee Shaw

Kurt Russell, un nombre que resuena en la historia del cine, asume el papel de Lee Shaw en esta fascinante serie. Russell, célebre por personajes icónicos como Snake Plissken en “Escape from New York” y Wyatt Earp en “Tombstone”, así como Ego en “Guardians of the Galaxy Vol. 2″, ahora nos lleva a una nueva interpretación.

En “Anna”, Kurt Russell da vida a la versión anterior de Lee Shaw, un ex oficial del ejército estadounidense con conexiones profundas con Monarch. A medida que la trama se desarrolla en el periodo contemporáneo del programa, el personaje de Russell arroja luz sobre el pasado de su familia, conectándose con los protagonistas principales.

Kurt Russell como Lee Shaw en "Monarch: Legacy of Monsters" (Foto: Apple TV+)

3. Elisa Lasowski como Duvall

Elisa Lasowski se pone en la piel de Duvall, una agente experta con una confianza inquebrantable en sus habilidades y una destreza que la distingue. Duvall no solo es experta en el campo, sino que también despliega un irónico sentido del humor que utiliza para orientar a su colega, menos familiarizado con las complejidades del terreno.

La actriz francesa, reconocida por su participación en producciones como “Game of Thrones”, “Hyena”, “Burnt” y “Versailles”, aporta su talento a este intrigante personaje.

4. Kiersey Clemons como May

Kiersey Clemons asume el papel de May, una expatriada estadounidense con un carácter pícaro que despliega para resguardarse a sí misma y a los demás. Su astucia se manifiesta tanto en descifrar códigos como en encontrar lagunas jurídicas; May siempre se encuentra tres pasos adelante de quienes la rodean.

Ren Watabe como Kentaro y Kiersey Clemons como May en "Monarch: Legacy of Monsters" (Foto: Apple TV+)

La talentosa actriz es conocida por su participación en películas como “Dope”, “Neighbors 2: Sorority Rising”, y en proyectos como “Zack Snyder’s Justice League” y “The Flash”.

5. Ren Watabe como Kentaro

Ren Watabe asume el papel de Kentaro, un joven dotado de inteligencia, creatividad y curiosidad, pero que aún está en la búsqueda para encontrar su propio camino. En la serie, Kentaro se aventurará en una apasionante búsqueda para desentrañar los misterios que rodean a su venerado padre, al tiempo que descubre sus propios talentos y habilidades únicas en el proceso.

Aunque Watabe es relativamente nuevo en la industria, su presencia no pasa desapercibida. Antes de su participación en “Monarch: Legacy of Monsters”, dejó su marca en “461 Lunch Boxes”.

Otros actores y personajes de “Monarch: Legacy of Monsters”:

Mari Yamamoto como Keiko

Anders Holm como William “Bill” Randa

Joe Tippett como Tim

Takehiro Hira como Hiroshi

Christopher Heyerdahl