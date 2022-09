Creada por Ryan Murphy (“American Horror Story”) e Ian Brennan (“El político”), “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” es un drama criminal biográfico de Netflix que sigue los crímenes de uno de los asesinos en serie más notorios e infames de Estados Unidos y que se estrenará el 21 de septiembre de 2022.

La historia del asesino responsable de la muerte y desmembramiento de 17 hombres y niños entre 1978 y 1991 ha sido contada en cinco largometrajes y documentales, varios libros y múltiples documentales de televisión, sin embargo, esta nueva producción de 10 episodios se centrará en las diferentes perspectivas de las diversas víctimas de Dahmer.

El elenco principal de “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” lo conforman Evan Peters, Niecy Nash, Richard Jenkins, Molly Ringwald, Penélope Ann Miller, Shaun J. Brown y Michael Learned, pero ¿quién es quién en la serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY”

1. Evan Peters es Jeffrey Dahmer

Evan Peters, conocido por sus múltiples papeles en la serie de antología “American Horror Story” y su papel de Quicksilver en la saga de películas de “X-Men”, es el encargado de dar vida a Jeffrey Dahmer, apodado ‘El Caníbal de Milwaukee’, ‘El Carnicero de Milwaukee’ o ‘El Monstruo de Milwaukee’.

Evan Peters como Jeffrey Dahmer en "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" (Foto: Netflix)

2. Richard Jenkins es Lionel Dahmer

Richard Jenkis, que apareció en “Six Feet Under”, “The Shape of Water”, “Burn After Reading” y “Olive Kitteridge”, interpreta a Lionel Dahmer en “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”. Se trata del padre del asesino serial y de acuerdo a los informes no estuvo muy presente en la vida de su hijo.

Molly Ringwald como la madrastra del asesino, Shari Dahmer, con su padre Lionel Dahmer (Richard Jenkins) en "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" (Foto: Netflix)

3. Penélope Ann Miller es Joyce Dahmer

Penélope Ann Miller, actriz nominada al premio Tony mejor conocida por su trabajo teatral en Broadway, encarna a Joyce Dahmer, la madre de Jeffrey. Joyce sufría de depresión y pasaba la mayor parte de su tiempo postrada en cama después de un intento fallido de suicidio.

4. Niecy Nash es Glenda Cleveland

Niecy Nash, principalmente conocida por su papel de Deputy Raineesha Williams en la serie “Reno 911!”, interpreta a Glenda Cleveland, la vecina de Jeffrey que en varias oportunidades intentó contactar a la policía para advertirles sobre el comportamiento de Dahmer, sin éxito.

Niecy Nash como Glenda Cleveland, la vecina preocupada de Dahmer, en "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" (Foto: Netflix)

5. Shaun J. Brown es Tracy Edwards

Shaun J. Brown, recordado por su papel en la serie de televisión “The Great Indoors”, es el encargado de dar vida a Tracy Edwards, la víctima de Dahmer que logró escapar y ayudó a la policía a arrestar a Jeffrey.