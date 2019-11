Cathy Saénz, conductora de “Mujeres Al Mando”, respondió a los comentarios de Magaly Medina, quien criticó a diversos programas de espectáculos que “rebotan” los escándalos que su equipo de producción revela.

En una entrevista con el diario Ojo, la figura de Latina consideró que probablemente la periodista se refirió a otros programas de espectáculos cuando habla de “copias”.

“Si hay otros programas que usan el video que Magaly pone en su programa, ella deberá resolverlo con los productores (...) Nosotros no hemos pasado los ampays. Creo que no se refiere a nosotros, yo al menos no me siento tocada”, manifestó.

Asimismo, Sáenz sostuvo que hay temas de espectáculos que tocan en su programa porque se vuelven coyunturales.

“Es como si me dijeras que nadie use los goles del Perú. Nosotros no usamos los ‘ampays’ de Magaly Medina, si se habla del tema es porque se convierte en una tema coyuntural y tenemos que tocarlos porque sería absurdo no hablar de eso. Es como que no leyéramos los periódicos”, dijo a Diario Ojo.

“Son temas generales y podemos tocarlos desde el punto de vista que sea conveniente”, agregó la también productora de televisión.